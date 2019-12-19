Имбирный сок укрепляет волосы

- За зиму волосы стали такие - стыдно снять шапку, - говорит 35-летняя Александра Гашенко из Ивано-Франковска. - Думала, что начала лысеть. Пила витамины для укрепления зубов, ногтей и волос. Действовали только на зубы, а волосы и дальше лезли прядями.

Александра Гашенко укрепила волосы имбирным соком.

- Натираю корень на мелкой терке, выжимаю две столовые ложки сока, - рассказывает. - Смешиваю с тремя перепелиными яйцами, двумя чайными ложками кофейной гущи и двумя столовыми ложками меда. Добавляю две капли масла лимона или бергамота. Все перемешиваю, наношу на кожу головы, заматываю пленкой и полотенцем. Через 30 минут смываю с шампунем.

Для блеска натирает волосы соком алоэ. Смешивает по 1 ст. л. его и репейного масла, добавляет четыре капли масла лаванды и яичный желток. Перемешивает, наносит на корни волос и распределяет по всей длине. Смывает через 15-20 мин. Маску делает дважды в неделю.