Имбирный чай улучшает кровообращение

- К концу лета укрепляю иммунитет, чтобы осенью не иметь проблем со здоровьем. В "волшебные таблетки", защищающие от большинства болезней, не верю. Отдаю предпочтение качественному сну, регулярной физической активности и натуральным продуктам, - говорит Денис Попович, 28 лет, из Киева.

Пьет имбирный чай. Растение - сильный антиоксидант, способствует очищению кишечника от токсинов. Напиток улучшает кровообращение. Положительно влияет на работу мозга, состояние кожи и волос.

- Две столовые ложки тертого корня имбиря смешиваю с таким же количеством зеленого чая. Добавляю три столовые ложки лимонного сока и столовую ложку меда. Заливаю литром кипятка. Настаиваю час. Пью мелкими глотками по стакану раз в сутки.

Имбирь применяют как профилактическое и лечебное средство при острых респираторно-вирусных инфекциях. Однако он противопоказан беременным, потому что может вызвать преждевременные роды. Не советуют людям с пониженной свертываемостью крови, потому что разжижает ее и ускоряет кровообращение, и диабетикам. Не следует пить имбирный чай людям с высокой температурой, язвой желудка, гастритом и воспалениями кожи.