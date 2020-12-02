Хмель улучшает аппетит

- Хмель помогает уснуть. Его шишки хорошо напихать в подушку, подействуют максимум за полчаса, - рассказывает Юлия Воронюк, 46 лет, из города Борислав Львовской области. - Также хмель обладает обезболивающим действием. Собираю осенью, тогда содержит больше витаминов.

1 ст. л. хмеля заливают 1 л кипятка. Ставит на водяную баню на 15 мин. Охлаждает, цедит сквозь два слоя марли. При хронической боли пьет по 3 ст. л. перед едой три раза в день, пока не пройдет.

- Можно настоем сбрызгивать лицо каждое утро после умывания вместо тоника. Для этого готовлю его раньше и храню в холодильнике, - добавляет Воронюк.

Настойка хмеля улучшает аппетит и нормализует менструальный цикл. 1 ст. л. шишек заливает стаканом водки. Настаивает 10 дней, цедит и принимает по 10 капель три раза в день.