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понедельник, 07 декабря 2020 06:10

Хмель улучшает аппетит

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- Хмель помогает уснуть. Его шишки хорошо напихать в подушку, подействуют максимум за полчаса, - рассказывает Юлия Воронюк, 46 лет, из города Борислав Львовской области. - Также хмель обладает обезболивающим действием. Собираю осенью, тогда содержит больше витаминов.

1 ст. л. хмеля заливают 1 л кипятка. Ставит на водяную баню на 15 мин. Охлаждает, цедит сквозь два слоя марли. При хронической боли пьет по 3 ст. л. перед едой три раза в день, пока не пройдет.

- Можно настоем сбрызгивать лицо каждое утро после умывания вместо тоника. Для этого готовлю его раньше и храню в холодильнике, - добавляет Воронюк.

Настойка хмеля улучшает аппетит и нормализует менструальный цикл. 1 ст. л. шишек заливает стаканом водки. Настаивает 10 дней, цедит и принимает по 10 капель три раза в день.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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