Грыжу медикаментами лечат не больше месяца

— Грыжа — это разрыв межпозвоночного диска. Когда выпадает его кусок и сжимает проходящий рядом нерв — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. — Больному приписывают курс обезболивающего и противовоспалительного на 20 дней. Считается, что за это время можно понять, эффективно ли такое лечение. Однако есть люди, которые неконтролируемо употребляют это лекарство в течение многих месяцев. И сильно вредят организму, подвергаясь огромной опасности.

- Есть противовоспалительные препараты относительно безопасные и опасные, — продолжает. — К последним относится диклофенак. Он популярен. Впрочем, иногда неделя приема этих таблеток может вызвать у человека кишечно-желудочное кровотечение. Есть другая группа препаратов. Она менее сильная, но безопаснее. Называем селективные. Их можно принимать до 20 дней.

Важно, чтобы человек не принимал лекарства дольше. Но за это время можно необратимо повредить печени и почкам.

— Была у нас 35-летняя пациентка из Ивано-Франковска. От грыжи у нее невыносимо болела левая нога. Женщина приняла семь ампул диклофенака. Но боль это не сняло. Ковыляя, пришла на операцию. Сдала анализы и мы увидели, что у нее нарушилась биохимия крови. Взяли печеночные пробы. Обнаружили первые признаки панкреатита. Казалось — семь дней препарата и такой эффект. Должны были отказать в операции, потому что возможны осложнения. Могла бы получить острый панкреатит или печеночную недостаточность.

Чтобы восстановились функции печени, женщина была вынуждена две недели обходиться без обезболивающего.

— Она оказалась в очень сложной ситуации. Потому что боль сильная, а снимать ее нельзя. Но операция в том случае — единственный выход. 30-минутное действие анестезии вредит организму значительно меньше, чем прием тяжелых препаратов.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года