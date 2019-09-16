Грыжу медикаментами лечат не больше месяца

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 351
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 540
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 720
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2412
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4743
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30933
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 306
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 05:31

Грыжу медикаментами лечат не больше месяца

  Комментировать
 

— Грыжа — это разрыв межпозвоночного диска. Когда выпадает его кусок и сжимает проходящий рядом нерв — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. — Больному приписывают курс обезболивающего и противовоспалительного на 20 дней. Считается, что за это время можно понять, эффективно ли такое лечение. Однако есть люди, которые неконтролируемо употребляют это лекарство в течение многих месяцев. И сильно вредят организму, подвергаясь огромной опасности.

- Есть противовоспалительные препараты относительно безопасные и опасные, — продолжает. — К последним относится диклофенак. Он популярен. Впрочем, иногда неделя приема этих таблеток может вызвать у человека кишечно-желудочное кровотечение. Есть другая группа препаратов. Она менее сильная, но безопаснее. Называем селективные. Их можно принимать до 20 дней.

Важно, чтобы человек не принимал лекарства дольше. Но за это время можно необратимо повредить печени и почкам.

— Была у нас 35-летняя пациентка из Ивано-Франковска. От грыжи у нее невыносимо болела левая нога. Женщина приняла семь ампул диклофенака. Но боль это не сняло. Ковыляя, пришла на операцию. Сдала анализы и мы увидели, что у нее нарушилась биохимия крови. Взяли печеночные пробы. Обнаружили первые признаки панкреатита. Казалось — семь дней препарата и такой эффект. Должны были отказать в операции, потому что возможны осложнения. Могла бы получить острый панкреатит или печеночную недостаточность.

Чтобы восстановились функции печени, женщина была вынуждена две недели обходиться без обезболивающего.

— Она оказалась в очень сложной ситуации. Потому что боль сильная, а снимать ее нельзя. Но операция в том случае — единственный выход. 30-минутное действие анестезии вредит организму значительно меньше, чем прием тяжелых препаратов.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0(67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грыжу медикаментами лечат не больше месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 45396
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 21574
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 20916
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 17110
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14256
Здоровье
Чрезмерное употребление арбуза вызывает воспаление почек
Чрезмерное употребление арбуза вызывает воспаление почек Просмотров: 171
Заражение аскаридами сопровождается сыпью
Заражение аскаридами сопровождается сыпью Просмотров: 36
Полипы в кишечнике удаляют петлей
Полипы в кишечнике удаляют петлей Просмотров: 216
Стертую ступню выравнивают ортопедическими стельками
Стертую ступню выравнивают ортопедическими стельками Просмотров: 36
Нейрохирурги выровняли спину 64-летней полтавчанке
Нейрохирурги выровняли спину 64-летней полтавчанке Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1037
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua