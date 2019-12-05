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понедельник, 09 декабря 2019 00:20

Грудь закаляют зверобоем

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- Женщинам, которые кормят грудью, надо готовиться к морозам заранее, - говорит столичный гинеколог 37-летняя Анна Костюшко. - Во время кормления все протоки открыты, сразу реагируют на холод. Соски твердеют и ноют.

Советует каждый вечер принимать горячую ванну и тепло одеваться, чтобы согреть грудь. От тепла кровь лучше циркулирует и производится больше молока. Следует пользоваться специальными прокладками для груди, чтобы уменьшить трение. Вместо них в бюстгальтер кладут льняную ткань.

- Часто женщины мажут соски жиром барсука. Надо использовать только очищенный. В неочищенном могут быть возбудители болезней, которые проникают в молочную железу через трещины.

Для закалки сосков советует обрабатывать их отваром зверобоя. 2 ст. л. травы залить 0,5 л воды и проварить 3 мин. Намочить ватные диски и приложить на 15 мин. к соску.

- Грудное вскармливание полезно для иммунитета малыша. Также снижает вероятность рака молочных желез у матери.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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