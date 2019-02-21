Грибок ногтя лечат березовым дегтем

- Рождественский поход в баню месяц не давал покоя. Подхватил там грибок ногтя, еле вывел березовым дегтем, - рассказывает Виктор Семенчук, 62 года, из города Мена Черниговской области.

Вечером парит ноги в воде с разведенным хозяйственным мылом. Протирает кожу пемзой и срезает пораженные грибком ногти. Насухо вытирает ноги. Мажет ногти березовым дегтем. Через 2-3 ч. смывает теплой водой. Процедуру повторяет раз в неделю.

Действенный также отвар молочая. Для него заливает стаканом кипятка полстакана сухой травы молочая. Держит 30 мин. на водяной бане, охлаждает до теплого состояния и процеживает. Держит ноги в отваре полчаса. Процедуру делает ежедневно две недели до полного исчезновения грибка.

- Жена календулой лечит все. Вот и умудрилась здесь помочь. Чередовал эти процедуры ванночками с календулой.

Заливает 200 г сухих цветов 1 л кипятка. Настаивает 30 мин. и добавляет 10 капель эфирного масла чайного дерева. Держит ноги в этом теплом настое 20 мин. Повторяет ежедневно до уничтожения инфекции.