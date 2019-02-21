Гречневая подушка помогает от бессонницы

- С гречневой подушкой никогда не сравнится обычная. Потому что гречневая повторяет все изгибы, а не пережимает сосуды организма, - рассказывает экотерапевт и экодиетолог Александра Широкова, 37 лет. - Помогает расслабиться, улучшает кровообращение, снимает зубную боль, вздутие живота. Кладите на все болевые точки, как грелку.

На подушке из лузги гречихи полезно и сидеть для профилактики геморроя.

- Называю такую ​​подушку выручалочкой для водителей и бухгалтеров, которые сидят весь день. Хотя с этой проблемой сталкивается каждый третий человек. Ее нужно шить из конопляной или льняной ткани. Синтетика забирает половину пользы.

Шелуху сначала просеивает чтобы избавиться от муки и пыли. Наполняет ею наперник. Толщину подушки следует делать не более 5 см.

- Она должна быть живой, чтобы казалось, что шелуха скользит внутри. Для получения желаемого результата на ней нужно лежать не менее 15 минут. Чтобы полностью перезарядиться, лучше полежать всю ночь.

Для усиления действия добавляет травы. Кладет валериану, тимьян, мяту, шалфей, душицу, солодку, пустырник и цветки хмеля. Когда человек спит, они нагреваются и аромат усиливается.

- Эти подушки полезны для работы сердца, от бессонницы, стресса, усталости. Не имеют противопоказаний. Использовать их можно два-три месяца. Главное - не более полугода. После этого содержимое подушки высыпают и заменяют новым

Подобное действие имеют валики под голову с ромашкой или лавандой. Удобно класть в постель и люльку, когда ребенок еще не спит на подушке. Подпирать им голову, чтобы не было кривошеи. Благодаря травяному аромату, дети быстрее засыпают и спокойнее спят.