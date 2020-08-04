Геморрой поражает людей с сидячей работой

— С тех пор как перешла на работу кассиром, обострился геморрой, — говорит киевлянка Алина Шевцова, 51 год. — Перепробовала множество средств, но наступает только временное облегчение. Врач говорит, если дойдет до кровотечений, придется делать операцию.

При геморрое переполняются кровью венозные сплетения или геморроидальные узлы в зоне заднего прохода. Они увеличиваются, возникают воспаления, боли.

- Это страшный недуг, от которого никто не застрахован, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. — В зоне риска люди с сидячей работой. Длительное сидение ведет к ослаблению мышц таза, промежности и спины. Это способствует развитию геморроя. Также недугу подвержены люди, у которых часто возникают запоры, спровоцированные нерациональным питанием. Причиной могут стать и физические перегрузки. Поэтому от недуга часто страдают спортсмены. И почти у 40 процентов женщин геморрой возникает при нездоровом протекании беременности и осложнениях при родах.

Признаками болезни являются зуд, дискомфорт в области анального отверстия, затрудненное опорожнение. В запущенных формах возможны кровотечения, которые сопровождаются слабостью, головокружением, сонливостью, резкой болью. Это может привести к временной потере трудоспособности.

— Геморрой не дает полноценно жить. Сама эта проблема не рассосется, а со временем только усиливаться. Чем раньше начнете борьбу с недугом, тем лучший результат получите. Чтобы избавиться от этой напасти, советую применить мой травяной комплекс от геморроя.

Средства изготовлены на основе целебных растений по старинной семейной рецептуре травников. Не содержат химических составляющих, поэтому не вызывают раздражения или аллергий.

— Комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Они мягко и быстро помогут избавиться от геморроя. Если недуг спровоцирован запорами, дополнительно рекомендую применять мой сбор из трав и корней от колита. Он дает слабительный эффект, а главное — налаживает работу кишечника. Улучшение наступает после первого применения.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет почтой по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой. Узнать больше о недуге можно на официальном сайте

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