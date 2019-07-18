Фужуньбао возвращает уверенность мужчинам

- Первый раз попробовал средство Фужуньбао в прошлом году, - говорит 65-летний Максим Терновский из Киева. - Почувствовал себя снова молодым человеком. Восстановил сексуальную активность и укрепил выносливость в постели.

Средство рекомендуется в случае слабой эрекции, преждевременного семяизвержения и при пониженном половом влечении.

- Фужуньбао - натуральный фитопрепарат для оздоровления и повышения силы мужчин, - говорит Алексей Кравченко, столичный фитоексперт. - Средство изготавливают по секретным рецептам традиционной тибетской медицины. При производстве применяют новейшие сертифицированные технологии. Нормализует кровообращение в органах малого таза, стимулирует выработку тестостерона и улучшает естественную защиту организма.

Повышает общий тонус, снимает умственную и физическую усталость, усиливает сексуальную выносливость и работоспособность.

- Регулярный прием восстанавливает половое влечение, улучшает потенцию и повышает сексуальные возможности. Положительно влияет на репродуктивную функцию мужчины в целом. Для усиления сексуальной силы рекомендуется по капсуле раз в три дня. Для быстрого эффекта следует принимать одну капсулу за 2 часа до интима. Совместим с алкоголем, не имеет побочных эффектов, - говорит Алексей Кравченко.

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Не является лекарственным средством.

Вывод ГСЭЭ №05.03.02-03 / 442 от 10.01.2013