Фужуньбао возвращает уверенность мужчинам

 
Ексклюзивы
1/5
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
4 Просмотров: 3339
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
6 Просмотров: 3240
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
Просмотров: 2862
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 11413
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2277
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 531
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 5707
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2088
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3357
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
1 Просмотров: 2691
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 819
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2043
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1026
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2709
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1242
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 05:15

Фужуньбао возвращает уверенность мужчинам

  Комментировать

- Первый раз попробовал средство Фужуньбао в прошлом году, - говорит 65-летний Максим Терновский из Киева. - Почувствовал себя снова молодым человеком. Восстановил сексуальную активность и укрепил выносливость в постели.

Средство рекомендуется в случае слабой эрекции, преждевременного семяизвержения и при пониженном половом влечении.

- Фужуньбао - натуральный фитопрепарат для оздоровления и повышения силы мужчин, - говорит Алексей Кравченко, столичный фитоексперт. - Средство изготавливают по секретным рецептам традиционной тибетской медицины. При производстве применяют новейшие сертифицированные технологии. Нормализует кровообращение в органах малого таза, стимулирует выработку тестостерона и улучшает естественную защиту организма.

Повышает общий тонус, снимает умственную и физическую усталость, усиливает сексуальную выносливость и работоспособность.

- Регулярный прием восстанавливает половое влечение, улучшает потенцию и повышает сексуальные возможности. Положительно влияет на репродуктивную функцию мужчины в целом. Для усиления сексуальной силы рекомендуется по капсуле раз в три дня. Для быстрого эффекта следует принимать одну капсулу за 2 часа до интима. Совместим с алкоголем, не имеет побочных эффектов, - говорит Алексей Кравченко.

Консультация и помощь фитоэксперта - бесплатно.

Обращайтесь по тел .: 0 (67) 349 55 62, 0 (66) 596 89 69, 0 (63) 800 28 66.

Посылаем по всей Украине Новой почтой, Укрпочтой и "Интайм".

Не является лекарственным средством.

Вывод ГСЭЭ №05.03.02-03 / 442 от 10.01.2013

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фужуньбао возвращает уверенность мужчинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 40833
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 50 Просмотров: 23492
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12555
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 11413
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 8937
Здоровье
Заикаться начинают в три года
Заикаться начинают в три года Просмотров: 9
Ожоги опасно мазать маслом
Ожоги опасно мазать маслом Просмотров: 63
Рассеянным склерозом болеет молодежь
Рассеянным склерозом болеет молодежь Просмотров: 81
Гормональные контрацептивы вредят детям
Гормональные контрацептивы вредят детям Просмотров: 81
Аллергию на злаковые лечат жевательными таблетками
Аллергию на злаковые лечат жевательными таблетками Просмотров: 189
Больше всего комментируют
50
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
11
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
11
В России напали на двух украинцев
11
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
Голосов: 281
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua