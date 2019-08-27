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среда, 28 августа 2019 00:30

Фужуньбао супер избавит от мужских проблем

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- Мужская сила начала гаснуть постепенно, но я не обращал внимание, - говорит 43-летний Руслан из Киева. - Много работал, и о себе не думал. Когда стал ссориться с женой из-за неудач в постели, понял - надо что-то менять.

Руслан прошел курс Фужуньбао супер и полностью восстановил сексуальную активность.

- Потеря половой силы - это сплошной кошмар для мужчины, - говорит Алексей Кравченко, столичный фитоэксперт. - Нарушения в сексуальной жизни появляются по разным причинам: тяжелая физическая нагрузка, постоянные стрессы, эмоциональное перенапряжение, тяжелые болезни и гормональные сбои. Избавиться от проблемы поможет инновационное средство Фужуньбао супер. При регулярном применении улучшает кровообращение в органах малого таза, обеспечивает стойкую эрекцию и усиливает сексуальное желание.

Средство изготовлен на основе натуральных компонентов, не вызывает побочных действий.

- Фужуньбао супер избавляет от мужских проблем, возвращает уверенность в себе и своих силах. Средство повышает содержание тестостерона в организме мужчины, нормализует семяизвержение и хорошо влияет на репродуктивную функцию. Прост в применении. Если нужно получить быстрое действие, то принимают 1 капсулу за 2 часа до полового акта. Для оздоровления и восстановления силы - по одной капсуле утром раз в три дня, - говорит Алексей Кравченко.

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Не является лекарственным средством.

Вывод ГСЭЭ №05.03.02-03 / 442 от 10.01.2013

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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