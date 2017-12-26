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среда, 27 декабря 2017 06:45

Евгений Шишкин пошел через день после операции

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— На повороте машину занесло в дерево. Повредил голову, сломал три позвонка в шейном отделе, — говорит киевлянин 36-летний Евгений Шишкин. — Первые два дня врачи не давали никаких прогнозов для жизни. Чтобы спасти, сделали операцию. В голову вставили трубочку — спускать спинномозговую жидкость, чтобы не было застоя.

У мужчины была тяжелая черепно-мозговая травма. Несколько суток не приходил в сознание. Постепенно начал сидеть, но не ходить. Не чувствовал ног и не помнил несколько дней.

— Пришел в сознание на третий день. Врачи заявили — неизвестно, смогу ли ходить. Но я не мог сдаться. Имею двух детей, 5 и 8 лет. Должен был жить для них.

В столичном Институте нейрохирургии объяснили — когда в шейных позвонках нерв пережимается костью, человек будет прикован к коляске.

— Из-за ушиба головного мозга не было оттока спинномозговой жидкости. Не работал клапан. Наши врачи не понимали, что с этим делать.

Родители Евгения в интернете нашли израильскую клинику — Первый медицинский центр Тель-Авива. Там сына согласились принять. За перелет, реабилитацию, пребывание в центре и операцию заплатили почти $20 тыс. (560 тыс. грн. — ГПУ).

Через два месяца после аварии Евгения перевезли в Тель-Авив. В самолете сидел в кресле, которое перевели в полулежачее положение. Из аэропорта его забрали "скорой".

— В центре меня проверяли и изучали, как компьютер. Там делают много анализов. Например, кардиограмму — ежечасно. Кровь на анализ брали дважды на день. На МРТ измеряют голову и шею по миллиметру. У них такие точные показатели, что с нашими не сравнить.

Обследовали четыре дня. На пятый сделали операцию. Она длилась час.

— Перед этим врач вызвал к себе. Рассказал, что должны делать на операционном столе, чтобы я взвесил все риски и преимущества. Они обнаружили, что проблема в клапане.

— Клапан выровняли. Возобновилась циркуляция спинно-мозговой жидкости. Позвонки поставили на место, зафиксировали пластиной. Они перестали касаться нерва. Благодаря этому вернулись движения, — говорит Цви Рам, главный нейрохирург Израиля, профессор Первого медицинского центра Тель-Авива.

В шею вставили электрический прибор, который напрягал клапан, сокращал и расслаблял мышцы. Потом вынули и вставили титановую пластину, которая держит позвонки. Мужчина, которому прогнозировали остаться инвалидом на всю жизнь, встал через день после операции.

— После ДТП ног совсем не чувствовал. Боялся, что они не заработают. В первый раз ступил ногой в Тель-Авиве — сначала в палате, а затем в их саду. Туда меня выводили реабилитологи. Еще проверяли, как хожу по ступенькам.

Потом 10 дней с Евгением Шишкиным занимался физиотерапевт, чтобы возобновить работу организма. В целом в центре пробыл 2,5 недели. На протяжении года после операции запретили нервничать, заниматься спортом и пить алкоголь.

— После операции будто во второй раз родился. И не удивительно, потому что заново учился ходить. Прошло два года, и я чувствую себя хорошо. Работаю и живу обычной жизнью, — говорит Евгений.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
27
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