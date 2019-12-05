Эмульсия на основе активного кислорода и окопника поможет при воспалениях и травмах

- Несколько лет назад узнала, что у меня артроз. Болели колени и локти. Никакие препараты не помогали. Знакомая посоветовала попробовать средство "Боди Хелп". С тех пор только им и спасаюсь, - говорит полтавчанка Ирина Приймак. Приобрела в интернет-магазине "Боди Хелп" эмульсию с активным кислородом и окопником.

Средство "Боди Хелп" применяют при остеохондрозе, артрите, артрозе, межпозвонковых грыжах, растяжениях, незначительных травмах, когда человек застудил мышцы. Эмульсия помогает восстановить хрящевую ткань, снимает спазм в сухожилиях, связках, мышцах.

Принцип действия основан на химических процессах поступления активного кислорода в кровь и ткани, обеспечивает расслабление, помогает нормализовать кровообращение и восстановить обменные процессы.

- Эмульсия имеет четыре компонента. Экстракт окопника помогает восстановить хрящевую ткань, пероксид водорода дает активный кислород мышцам, снимает напряжение. Ментол положительно влияет при воспалениях. Масло обеспечивает ткани минеральными веществами и является проводником для других компонентов. Так они быстрее проникают в кожу и дают эффект, - говорит Михаил Паламарчук, владелец интернет-магазина "Боди Хелп".

При артритах и артрозах "Боди Хелп" применяют 10-12 дней. При незначительных травмах, например, в спортзале, хватит два-три дня. В случае межпозвонковых грыж эмульсия служит как вспомогательное средство.

- Средство втирают снаружи. Имеет вид двусложной эмульсии, перед применением бутылочку следует взболтать. Преимущество средства в том, что оно не содержит эмульгаторов и стабилизаторов. Также нет диклофенака и ибупрофена - это важно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, - продолжает Михаил Васильевич. - Вся продукция "Боди-Хелп" изготовлена по уникальным рецептурам, прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеет всю необходимую документацию. Не является лекарственным средством.

С продукцией интернет-магазина "Боди Хелп" можно ознакомиться на сайте body-help.com.ua. или по телефонам:

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