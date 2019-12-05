Эмульсия на основе активного кислорода и окопника поможет при воспалениях и травмах

 
Ексклюзивы
1/5
"Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты" - эксперт
"Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты" - эксперт
Просмотров: 90
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 360
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4320
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8559
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19980
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6678
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3196
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8559
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2430
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2565
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6678
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1035
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 378
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
понедельник, 09 декабря 2019 05:25

Эмульсия на основе активного кислорода и окопника поможет при воспалениях и травмах

  Комментировать
 

- Несколько лет назад узнала, что у меня артроз. Болели колени и локти. Никакие препараты не помогали. Знакомая посоветовала попробовать средство "Боди Хелп". С тех пор только им и спасаюсь, - говорит полтавчанка Ирина Приймак. Приобрела в интернет-магазине "Боди Хелп" эмульсию с активным кислородом и окопником.

Средство "Боди Хелп" применяют при остеохондрозе, артрите, артрозе, межпозвонковых грыжах, растяжениях, незначительных травмах, когда человек застудил мышцы. Эмульсия помогает восстановить хрящевую ткань, снимает спазм в сухожилиях, связках, мышцах.

Принцип действия основан на химических процессах поступления активного кислорода в кровь и ткани, обеспечивает расслабление, помогает нормализовать кровообращение и восстановить обменные процессы.

- Эмульсия имеет четыре компонента. Экстракт окопника помогает восстановить хрящевую ткань, пероксид водорода дает активный кислород мышцам, снимает напряжение. Ментол положительно влияет при воспалениях. Масло обеспечивает ткани минеральными веществами и является проводником для других компонентов. Так они быстрее проникают в кожу и дают эффект, - говорит Михаил Паламарчук, владелец интернет-магазина "Боди Хелп".

При артритах и артрозах "Боди Хелп" применяют 10-12 дней. При незначительных травмах, например, в спортзале, хватит два-три дня. В случае межпозвонковых грыж эмульсия служит как вспомогательное средство.

- Средство втирают снаружи. Имеет вид двусложной эмульсии, перед применением бутылочку следует взболтать. Преимущество средства в том, что оно не содержит эмульгаторов и стабилизаторов. Также нет диклофенака и ибупрофена - это важно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, - продолжает Михаил Васильевич. - Вся продукция "Боди-Хелп" изготовлена по уникальным рецептурам, прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеет всю необходимую документацию. Не является лекарственным средством.

С продукцией интернет-магазина "Боди Хелп" можно ознакомиться на сайте body-help.com.ua. или по телефонам:

0(97) 735 28 86, 0(95) 463 88

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эмульсия на основе активного кислорода и окопника поможет при воспалениях и травмах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 55342
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 42040
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 6 Просмотров: 16551
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 15345
&quot;Спи спокойно, сынок&quot; - опознали еще одну жертву одесской трагедии
"Спи спокойно, сынок" - опознали еще одну жертву одесской трагедии Просмотров: 11367
Здоровье
Стафилококк вызывает частые простуды
Стафилококк вызывает частые простуды
Загар может спровоцировать рак кожи
Загар может спровоцировать рак кожи Просмотров: 54
Грудь закаляют зверобоем
Грудь закаляют зверобоем
Остеоартроз развивается от малоподвижного образа жизни
Остеоартроз развивается от малоподвижного образа жизни Просмотров: 27
Облысение передается от родственников матери
Облысение передается от родственников матери Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
4
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
4
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным
3
Выборы на Донбассе должны состояться осенью – Зеленский
3
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Голосов: 815
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua