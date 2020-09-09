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понедельник, 14 сентября 2020 05:15

Дыхание паром облегчает приступы ложного крупа

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- Два дня тому назад сын начал кашлять, появился насморк. Ночью плохо спал, — рассказывает 32-летняя Наталья Шумило из Черкасс, мать 2-летнего Богдана. — Вызвала "скорую". Врач сказал, что у ребенка красное горло. Ему необходимо наблюдение педиатра.

На следующий день повела сына на осмотр. Прописали промывание носа, сироп от кашля и обрабатывать горло мирамистином.

- Ночью состояние Богдана резко ухудшилось. Постоянно кашлял. Снова вызвали "скорую". Сыну сделали укол, чтобы снять острый отек дыхательных путей. Нас забрали в больницу, — добавляет Наталья Шумило.

— Описание состояния ребенка напоминает клинику острого ларингита, когда сужается дыхательный просвет гортани. Его еще называют ложным крупом, — говорит 35-летняя Вера Бершадская, заведующая отоларингологического отделения Черкасской областной детской больницы. — Такое встречается у малышей от 1,5 до 6 лет. У старших - редко, потому что у них размер щели гортани больше. В панике родители лечат тем, что попадает под руки. Этого делать нельзя. Неэффективны будут антибиотики, спазмолитики, противоаллергические. Не следует делать ультразвуковые ингаляции с бередуалом или адреналином. Есть риск побочных действий. А лазолван, АЦЦ, травяные или масляные препараты могут навредить.

Во время приступа врач советует открыть форточку или окно и дать ребенку подышать свежим воздухом.

- Также помогает, если будет дышать паром. Самое простое - открыть в ванной горячую воду. Если не становится лучше, сделать ингаляции с пульмикортом. Дозировку берут в соответствии с возрастом ребенка. Должен подышать 5-10 минут. Если через 15 минут ничего не изменилось, необходимо ввести внутримышечно дексаметазон. Из расчета 0,6 миллиграмма на килограмм веса ребенка. Состояние должно улучшиться. Если не помогло - тогда вызвать "скорую", — говорит Вера Сергеевна.

Приступы ложного крупа чаще всего возникают ночью. Держатся до четырех суток, а потом проходят.

- Недуг можно еще спутать с воспалением надгортанника. Его вызывает гемофильная палочка. Если ребенок привит вакциной, в составе которой он есть, уменьшается риск заболеть. Когда же невакцинированный малыш имеет высокую температуру, вялость, затрудненное глотание, слюнотечение, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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