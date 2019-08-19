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вторник, 20 августа 2019 05:40

Дикий рис улучшает пищеварение

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- Со вздутием живота научилась жить. Теперь к нему присоединились еще и запоры. Для меня это уже слишком, - жалуется Анастасия Порохняк, 54 года, из города Андрушевка Житомирской области. - Не хочу использовать слабительное. Тогда организм разленится и таблетки надо пить постоянно.

Чтобы определить причину вздутия живота и запоров, следует обследовать желчный пузырь на УЗИ, сдать анализ крови на общий билирубин. Если они в норме, проверить работу щитовидной железы. Сбои гормонального обмена нарушают обмен веществ.

- Важно проанализировать, как вы питаетесь, достаточно ли употребляете клетчатки. Ее много в овощах, фруктах, крупах, - говорит столичный проктолог Виктор Иванов, 48 лет. - Хорошо готовить гречневую, пшенную, перловую, ячневую кашу. Рисовая полезна из нешлифованного или дикого коричневого риса. Для хорошей работы желчного пузыря также необходим жир. Если его недостаточно, пузырь не выбрасывает желчь, необходимую для переваривания пищи.

Запоры часто возникают в старшем возрасте, причина - сопутствующие болезни. Люди вынуждены принимать препараты для снижения давления и улучшения работы сердца и суставов. Они ухудшают состояние слизистой желудка, снижают кислотность. Белок не усваивается, остатки пищи гниют в кишечнике. Возникает боль в животе и запор.

- Таким людям полезно есть мясо измельченным, в котлетах и фрикадельках. Без хлеба. Лучше с вареными овощами.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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