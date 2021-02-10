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четверг, 11 февраля 2021 05:06

Демодекоз побороть помогут травы

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- Осенью лицо покрылось красными прыщами. Думала, из-за смены воды, потому что как раз переехали в город. Через месяц сыпь увеличилась. Добавился зуд, - говорит 37-летняя Марина Ковалева из Днипра.

- Начала умываться дистиллированной водой. Отказалась от косметики, но не помогало. Когда сдала анализы, обнаружили демодекоз. Проявился, потому что после гриппа упал иммунитет, - добавляет Марина.

Болезнь возникает из-за чрезмерной плодовитости клеща демодекса. Живет в луковицах волос и сальных железах на лице. Эти паразиты есть почти у каждого, но проявляются при благоприятных условиях.

- Когда организм ослаблен, иммунитет не справляется с недугами, которые раньше успешно подавлял, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Кроме сбоя иммунитета, паразита могут пробудить все виды излучений - компьютерное, искусственный свет в офисах, мобильные телефоны, длительное пребывание на солнце. Клещ бывает двух видов - лицевой и глазной. Последний - более агрессивный и от него труднее избавиться. Живет в веках. Кто раньше с демодекозом не сталкивался, может перепутать с угрями или кожной сыпью. Применение неправильных средств только ухудшит ситуацию. Медлить с лечением не стоит, потому что можете заразить близких. Например, при пользовании одними полотенцами.

Побороть демодекоз поможет травяной комплекс. Содержит сбор целебных растений и корней. Комплекс состоит из сбора целебных трав и корней для приема внутрь и протирания и мази для наружного применения.

- Свои средства делаю по старинной семейной рецептуре. Они доказали эффективность на протяжении не одного поколения. Сбор устраняет воспаление в желудке и нормализует его работу. Специальные составляющие не дают паразиту подпитываться изнутри, укрепляют иммунитет. А мазь и протирания убивают клеща, восстанавливают кожу, возвращают ей здоровый вид. Средства нормализуют работу пор, уменьшают риск повторного заражения. Мой комплекс изготовлен только на основе трав и корней. Не содержит синтетических ингредиентов. Поэтому не вызывает побочных действий или привыкания.

Травяные средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой. www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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