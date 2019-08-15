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понедельник, 19 августа 2019 08:00

Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь

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- Много лет работал дальнобойщиком, - говорит 59-летний Николай Иськив из Полтавы. – Питался, как попало, двигался мало. Почти не думал о здоровье, пока не узнал, что у меня геморрой. Боль и жжение не давали жить. Решился обратиться за помощью, когда началась острая фаза.

Появление геморроя могут спровоцировать значительные физические нагрузки и патология сосудов прямой кишки.

- Также причиной может стать недостаточная активность и длительная сидячая работа, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Хронический геморрой есть у многих. Он довольно коварен. О нем вы можете даже не знать.

При возникновении малейшего дискомфорта в прямой кишке следует обращаться за помощью к специалисту.

- Когда чувствуете боль при опорожнении, появляется кровь, зуд и жжение - спешите принять меры. Кусочек льда или сырого картофеля вас не спасет. Только вам принимать решение - ложиться под нож или прибегнуть к более щадящим методам. Травяные средства не один десяток лет справляются с геморроем. Я предлагаю избавиться от мук с помощью моих натуральных средств.

Татьяна Павловна Радионова делает эликсир на травах и корнях для приема внутрь и мазь для нанесения снаружи. Травяные средства помогут избавиться от недуга.

- Если геморрой спровоцирован запорами, нужно добиться, чтобы ваш желудочно-кишечный тракт работал, как часы. В этом вам поможет мой сбор трав и кореньев от колита. При тщательном выполнении моих рекомендаций получите практически 100-процентный результат. Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь. Жизнь без геморроя намного лучше и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И запомните - здоровье намного дороже, чем все богатства.

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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