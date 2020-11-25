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понедельник, 30 ноября 2020 06:00

"Человек как оглушенный. Чувствует внутри головы удар"

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- Перенес инсульт. Началось рассвете. Сначала появилась в руках и ногах слабость. А потом внезапная и ужасная боль в левой половине головы. Будто кувалдой дали. Меня начало "качать". Дошел до кровати, чтобы лечь. Подумал, что заболел простудой или коронавирусом. Решил написать девушке, чтобы купила что-то от головной боли. Взял телефон и не вижу букв, - рассказывает 36-летний Владислав Коваленко из Черкасс.

- Когда услышала, как говорю - подумала, что выпил. Но усомнилась, потому что знает, что не злоупотребляю спиртным. Пока пришла, голова перестала болеть, но читать не мог, - продолжает. - На следующий день пошел к семейному врачу, чтобы взять направление к офтальмологу. Но тот назначил компьютерную томографию, потому что у меня было высокое давление.

На обследовании обнаружили ишемический инсульт в левой половине головы. Выписали направление в больницу.

- Меня посадили в инвалидную коляску и повезли в отделение. Осмотрел врач, забегали медсестры с капельницами, уколами. Две недели был в стационаре. Сейчас на реабилитации. Продолжаю принимать лекарства. Сказали, инсульт спровоцировала длительная привычка курить, стрессовые ситуации и недосыпание, - говорит Владислав Коваленко.

- При инсульте возникает острое нарушение мозгового кровообращения. Это вызывает гибель мозговой ткани. В народе же его называют мозговым "ударом", подчеркивая внезапность и возможен смертельный исход. Инсульт не возникает на ровном месте. Во многих случаях его можно предупредить, если внимательно относиться к симптомам, - говорит Наталья Яковлева, заведующая неврологическим отделением Третьей больницы скорой помощи Черкасс.

Различают два вида инсульта - геморрагический и ишемический. Первый возникает как следствие осложнения гипертонии. При повышенном артериальном давлении разрываются стенки сосудов в местах, где они слишком тонкие. Кровь попадает в мозг, что приводит к его отеку и гибели.

- Обычно возникает вследствие напряженной работы, тяжелого трудового дня. Сначала от боли "раскалывается" голова. А потом неожиданно и стремительно появляются другие симптомы - нарушается речь, движения, чувствительность, повышается артериальное давление и температура. Напряженный редкий пульс. Человек как оглушенный После чувствует внутри головы удар, что приводит к внезапной потере сознания, иногда коме и притоку крови к лицу, - добавляет Наталья Яковлева.

Ишемический инсульт возникает в результате закупорки тромбом артерий, питающих мозг. Чаще всего к этому приводят сахарный диабет, мерцательная аритмия, гипертония. Обычно поражает пожилых людей ночью или под утро. Может развиваться постепенно, несколько дней или аритмично - то подступая, то отступая. Основными симптомами являются головная боль, шаткая походка, головокружение, слабость в конечностях, боль в сердце и обморок. В отличие от геморрагического, ишемический инсульт развивается медленнее и человек может успеть обратиться к врачу. Инсульту предшествуют опасные преходящие ишемические атаки. Симптомы похожи. Однако их продолжительность не превышает 24 часов.

- Они не оставляют признаков поражения мозга. Когда приезжает скорая помощь, человек говорит, что ему уже лучше. Но через некоторое время наступает вторая атака. По результатам может быть гораздо страшнее. Поэтому люди должны понимать, что это - "звоночек" и он предшествует новому приступу, - говорит Наталья Владимировна.

В Украине инсульт занимает второе место среди причин смертности. Треть людей, перенесших его - трудоспособного возраста.

- В группу риска входят старше 30 лет. Кто имеет вегето-сосудистую дистонию, вредные привычки, не соблюдается нормальное питание. У кого родственники имели заболевания сердца, перенесенные инсульты или транзиторные ишемические атаки. Большинство больных, умерших от инсульта, не состояли на учете у врача. Не обращались за медицинской помощью или не выполняли рекомендаций.

Профилактикой инсультов является здоровый образ жизни, физкультура, отказ от курения и употребления алкоголя, контроль давления, ограничение соли, сбалансированное питание и нормальный вес.

- Стоит ежедневно ходить по часу-два. Это будет тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшит кровообращение и снабжение кислородом. Следует принимать препараты, которые назначит врач. В частности, для разжижения крови, нормализации давления. Реабилитацию и медикаменты для профилактики назначают индивидуально.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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