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Целебные травы помогли побороть простатит и вернуть мужскую силу

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- Несколько месяцев часто бегал ночью мочиться, - говорит 53-летний Андрей Школяр из Кривого Рога Днепропетровской области. - Потом появились боли в паху и яичках. Обращался и к врачам, и к бабушкам - бесполезно.

- Прочитал книгу травницы Татьяны Павловны Радионовой "Встань над болью своей", - продолжает Школяр. - Там много полезной информации, особенно в отношении простатита. Есть упражнения, которые надо делать, и расписано необходимое питание. Заказал у Татьяны Павловны ее целебные средства от простатита: бальзам на травах и мазь в задний проход. За две недели почувствовал улучшение. Эликсир молодости для мужчин помог наладить отношения с женой.

- Простатит - самая распространенная болезнь среди мужчин. Это - воспаление предстательной железы, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Эта болезнь значительно помолодела. Она есть у многих мужчин уже в 20 лет. Последствия бывают ужасны: рубцы, аденома, раковые опухоли. Простатит могут сопровождать циститы, поражения почек. Сначала надо снять воспаление простаты. А потом устранять последствия простатита, причиной которого чаще всего становится инфекция. Для женщин простатит тоже опасен. Потому что может передаваться во время полового акта, провоцировать воспаление придатков и другие болезни малого таза.

Мужчины, не затягивайте борьбу с простатитом. Начинайте, как только почувствовали, что возникли проблемы с мочеиспусканием. Потому что последствия бывают фатальные.

От простатита и аденомы я делаю целебный бальзам на травах и корнях внутрь. Также - крем вводят в задний проход на ночь. При применении моих средств и правильном выполнении рекомендаций вы сможете почувствовать себя здоровым.

Часто хронический простатит приводит к потере эрекции. Мой "Эликсир молодости для мужчин" способствует восстановлению и усилению половой функции. Все мои средства - натуральные и не имеют побочных действий.

Татьяна Павловна Радионова предлагает эффективные средства от различных недугов. Готовит их по старинным рецептам семейной династии травников. Все рецепты проверены более, чем веком. Эти средства травяные, не содержат гормонов и антибиотиков, не являются синтетическими лекарственными препаратами. Безвредны и дают отличный оздоровительный результат.

Обратиться к Татьяне Павловне Радионовой за помощью, заказать ее средства и книгу "Встань над болью своей" можно по тел .:

0 (57) 376 32 32, 0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

www.travnik.kharkov.ua

Автор: Ольга БОРИСЮК
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