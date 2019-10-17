- Пока ехала на велосипеде через мост в соседнее село, едва не ослепла. То мошка налетает, то пыль с трассы, - рассказывает Анна Федорченко, 48 лет, из села Паволочка Романовского района Житомирской области.

- Натерла глаз так, что покраснел. Соседка говорит, добавь в воду немного водки. Она должна промыть от грязи. Так я получила ожог обоих глаз. Неделю лечилась в стационаре.

Женщина капала в глаза противовоспалительные препараты. Ей запретили неделю смотреть телевизор и работать на компьютере.

- Как только люди сами себя ни лечат. Бывает, в глаза черный чай заливают или водку. Этого категорически нельзя делать. Их промывают только водой, - говорит столичный офтальмолог Лилия Стефраник, 39 лет. - Если соринку не удается вымыть, можно почистить глаз ватным жгутом. После этого применить капли для промывания. Годятся и с антибиотиком.

Если не получается удалить инородное тело и боль в глазу не проходит, надо ехать в пункт неотложной помощи.

- Ожог бывает и от попадания извести. Осенью это острая проблема, потому что многие белят стволы деревьев. Брызги извести летят во все стороны и обжигают глаза.

В таком случае их промывают водой не меньше 20 мин. Затем надо воспользоваться каплями с антисептиком или антибиотиком. Подойдет и "искусственная слеза".

- Когда люди чистят ворота от старой краски металлической щеткой, часто в глаза залетают частички проволоки. Застрявшее инородное тело не пытайтесь вытащить. И не ждите, что само выйдет. Как соседка сказала: "Поплачь, и само выпадет". За 15 лет работы ни разу не видела, чтобы выпало. Если тянуть с визитом к врачу, можно ослепнуть навсегда.

При работе с известью, металлом или деревом следует надевать защитные очки.