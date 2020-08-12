Борщевик обжигает без боли

- До конца дней не забуду последний поход за черникой, - рассказывает 35-летняя Галина Высоцкая из города Вараш Владимирецкого района Ровенской области. - Страшно обожгла руки борщевиком. Это сейчас знаю о нем, раньше для меня это был обычный сорняк.

Сок борщевика обжигает кожу.

- Водянки чесались, жгли. Мыла их мыльной водой, затем обратилась в больницу. Выписали таблетки от аллергии, промыли кожу антисептиком. Посоветовали три дня прикрывать обожженные места от солнца.

Ожоги постепенно спали, но следы остались на всю жизнь. Размер волдырей зависит от погоды. Чем жарче, тем они тяжелее.

Борщевик Сосновского - ядовитый сорняк. Растет в зарослях, у рек, при дорогах, на пастбищах. У него пышный белый цвет и толстый полый ствол.

Сок растения обжигает кожу. Волдыри появляются не сразу, а после контакта обожженного места с водой или солнцем.

Гербициды не уничтожают борщевик, только приостанавливают рост. Корень выдернуть или выкопать трудно, потому что широко разрастается. Уничтожить можно постоянным скашиванием до цветения.

- Чаще всего обжигаются люди, которые бегут в туалет куда попало, - говорит терапевт Вячеслав Гринюк, 52 года. - Пока возятся в зарослях, на них попадает сок растения. Обжигают ноги и ягодицы настолько, что сесть не могут. Иногда даже не понимают, откуда появляются волдыри. Коварство борщевика в том, что сок не вызывает боль сразу.

После попадания его на кожу следует наложить марлевую повязку для защиты от света. Дома промыть водой с мылом. Если нет возможности посетить врача, следует растолочь пять таблеток фурацилина и залить литром воды. Промокнуть кожу 10 мин.,Просушить и нанести мазь с провитамином В5. Если волдыри появились, их нельзя прокалывать. Должны сами сойти.