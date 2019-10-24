Боль в паху и проблемы с мочеиспусканием указывают на простатит

- Несколько раз за ночь вставал мочиться, - говорит 59-летний Иван Силач из Черновцов. - Болело в пояснице и внизу живота. Со временем в моче появилась кровь. Не высыпался, ухудшилось состояние организма. Когда совсем не было сил терпеть, обратился за помощью. Спасся травяным комплексом от простатита Татьяны Павловны Радионовой.

Воспаление предстательной железы - самое распространенное заболевание у мужчин.

- Течение хронического простатита волнообразное. Периодические обострения сменяются более или менее длительными ремиссиями, во время которых болезнь не дает о себе знать, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Часто сопровождается аденомой предстательной железы. Малоподвижный образ жизни, сбои в работе кишечника, курение и злоупотребление спиртными напитками вызывают воспаление предстательной железы, образование аденомы. Это доброкачественная опухоль, не дает метастаз. Но пренебрегать ею нельзя.

Для профилактики простатита и аденомы необходимо регулярно заниматься спортом.

- Если работаете сидя, то чаще вставайте. Во время обеденного перерыва выходите на улицу. Делайте "зарядку для промежности" - двигайте мышцами промежности, будто втягивая в себя прямую кишку. Больше ходите - это полезно для предстательной железы. Нормализуйте режим сна и выберите здоровый рацион питания. Употребляйте кисломолочные продукты и растительную пищу. Меньше ешьте острого, копченого и ограничьте употребление алкоголя и кофе. Не переохлаждайтесь. Все это уменьшит риски заболевания.

Татьяна Павловна Радионова изготовляет целебный комплекс от простатита и аденомы.

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