Боль при выпячивании путают с аппендицитом

- В 51 год при колоноскопии обнаружили у меня выпячивание на кишке. Осмотр был профилактический - никаких жалоб не было, - говорит 60-летняя Ольга Микитенко из Одессы. - После 55 часто без причины болел живот. Три-четыре дня пропивала антибиотики и проходило. За пять лет раза три были такие приступы. После каждого год-два не дает о себе знать, а потом снова обостряется. Особенно после того, как орешков или семечек поем.

- Треть населения старше 50 лет имеет дивертикулы, - рассказывает проктолог 44-летняя Ирина Погребняк из Киева. - Молодые люди ими болеют редко.

Дивертикулы - это выпячивание слизистой оболочки кишечника, подобные грыже. Формируются в слабых местах кишечной стенки. Возникают из-за нарушения работы кишечника.

- Первая причина возрастные изменения. Вторая - неправильное питание, при котором в рационе не хватает растительной клетчатки, а зато есть много мяса и выпечки. При недостатке клетчатки растительного происхождения в кишечнике происходит застой каловых масс. Повышается внутрикишечное давление, и в отдельных местах кишку выпирает.

Дивертикулы угрозы не представляют. В большинстве случаев не дают о себе знать, поэтому выявляют их только во время обследования.

- Дивертикулы могут проявляться коликами или ощущением распирания в животе, метеоризмом, устойчивым запором, ощущением наполненности кишки, которое не проходит даже после дефекации. Типичной жалобой являются ложные или чаще, чем обычно, позывы к испражнению.

Может появляться кровотечение. Обычно безболезненно. Так происходит, когда дивертикул развивается наряду с кровеносным сосудом. Иногда симптомы дивертикулов сложно отличить от синдрома раздраженного кишечника.

- В 75 процентах случаев дивертикулы не дают осложнений. В 10-25 процентах - воспаляются. При этом возникает острая боль и лихорадка. Болит с левой стороны брюшной полости. Боль может быть подобна аппендициту.

Обусловливает развитие воспалительного процесса застой каловых масс: тогда нарушается кровоснабжение толстой кишки. Это состояние опасно, ведь при отсутствии лечения воспаление может перерасти в абсцесс. Тогда необходима операция. В сложных случаях часть кишки удаляют.

- Худший сценарий - образование свища или разрыв дивертикула. В таких случаях содержание кишки может попасть в брюшную полость, что грозит развитием опасного для жизни состояния - перитонита. Тогда понадобится экстренная операция.

Воспаление дивертикулов лечат антибиотиками и спазмолитиками. Обязательно назначают диету. Ключевым ее условием является обогащение рациона крупами, фруктами и овощами. Последние следует есть ежедневно пять раз в день.

- Налегать надо на капусту, свеклу, морковь, горох, фасоль, картофель в мундирах, свежий лук, тыкву, яблоки, персики, бананы. Обязательно употреблять цельнозерновые продукты.

На время обострения важно ограничить физическую нагрузку, ведь она повышает внутрикишечное давление. Это может усилить воспаление и поспособствовать разрыву дивертикула.