Артроз обостряется в жару

— Ступну по двору и сразу в плач. Колени так болят, что кричать хочется, — рассказывает Параскева Матвийчук, 61 год, из поселка Токаревка Веселиновского района Николаевской области.

Артроз — заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань, а со временем и костная. Недуг хронический и часто обостряется. Не терпит ни холода, ни жары.

— Основная причина развития артроза — мало внутрисуставной жидкости из-за обменных или гормональных нарушений — рассказывает Александр Сергийчук, 39 лет, столичный реабилитолог. — Эта жидкость, как смазка. При ее недостатке возникает трение между поверхностями костей, которые покрыты хрящом. Он стирается, частицы выпадают, обнажая кость. Поэтому возникает боль и скованность движения.

Разрушение сустава также ускоряет лишний вес и снижение физической активности.

- Без регулярной нагрузки околосуставные мышцы слабнут. Кровь в них начинает хуже циркулировать, хрящевая ткань недополучает питательных веществ. Это ускоряет разрушение и усиливает симптомы.

Для профилактики обострения артроза стоит делать упражнения и массажи. Также нужно пить настои из имбиря. В сутки достаточно 2 граммов корня. Или отвар пырея — 4 столовые ложки сухих измельченных корневищ залить пятью стаканами воды. Кипятить, пока количество жидкости уменьшится на четверть. Пить по столовой ложке четыре раза в день.