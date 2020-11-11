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понедельник, 16 ноября 2020 00:00

Антибиотики на коронавирус не действуют

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- В лечении коронавирусной болезни ожидать эффекта от антибиотиков - бесполезно. Они уничтожают бактерии, а Covid-19 - респираторный вирус, поэтому на него те не действуют. Но есть другие сопутствующие моменты, когда их назначение будет вполне корректно и необходимо, - рассказывает столичный инфекционист Евгений Дубровский, 35 лет.

У многих течение заболевания легкое. Но определенная группа переносит его тяжелее, потому что нарушено базовое состояние иммунной системы. На это влияют и тяжелые сопутствующие заболевания.

- На фоне сниженного иммунитета быстро присоединяется бактериальная флора и развиваются пневмонии. Именно в контексте появления последней и назначают антибиотики. Раннее, необоснованное, нерациональное их использование вредит пациенту и затягивает срок выздоровления. Также профилактическое назначение антибиотиков является серьезной лечебной ошибкой. Но надо быть внимательным к состоянию больного и вовремя увидеть осложнения, одним из которых может быть пневмония, - добавляет инфекционист.

Нельзя самовольно принимать антибиотики. Это ухудшает естественные защитные силы иммунитета. Способствует появлению собственных штаммов микроорганизмов, которые становятся устойчивыми к препарату.

- Нарушенные сроки и схема приема антибиотика не убивают бактерии, а только закаляют и делают опасными в будущем. Наконец, их прием никак не улучшает прогноз или течение заболевания.

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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