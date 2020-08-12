Ягоды снижают давление

У 38-летней Нины Кравченко из райцентра Соленое Днепропетровской области - низкое артериальное давление. Периодически страдает от слабости, головокружения, головной боли.

- В этом году все это мучает чаще, потому что на улице резко прыгает температура, - говорит Кравченко. - Но не пью таблеток. Помогает соль - кусок селедки, кислый огурец, несколько ломтиков брынзы. Постоянно повышать давление так нельзя, потому что избыток соли вредит сердцу. Ношу компрессионные тесные гольфы. Они вытесняют кровь из ног, увеличивают давление в других частях тела.

Периодически женщина ложится на спину, вытягивает ноги на стену. Так кровь лучше поступает в головной мозг.

- Идеальное артериальное давление - это 120 на 80 миллиметров ртутного столба, - говорит столичный терапевт Вадим Краснов, 41 год.

- Если нижний уровень 130 и выше, советую есть черные и красные ягоды. Они расширяют сосуды, нормализуют давление. Полезный брусничный сок, молоко. Достаточно стакана в сутки.

Кофе повышает давление только временно.

- Сохранить здоровье сосудов помогут тыквенные семечки, шпинат и бананы, - продолжает Краснов. - В них много магния, кальция и калия, улучшающих кровообращение. Нужно в сутки съесть две столовые ложки семечек, банан или две горсти шпината.

Давление можно снизить, заменив соль натуральными приправами с травами и тертым луком. Натрий из соли сужает сосуды, от это и возникает высокое давление. Этот "тихий убийца" вредит мозгу, сердцу, почкам и глазам.