7 октября будут нервные срывы

1-2 Повышается способность забеременеть. Избегайте случайных половых контактов. Нежелательно проводить операции на репродуктивных органах. Замедляется перистальтика кишечника. Чаще будут беспокоить запоры. Обострится геморрой.

3-4 Берегите глаза. Чаще отходите от мониторов и телевизоров. Читайте при полноценном дневном свете. Обостряется обоняние. Резкие запахи могут вызывать головную боль.

5-6 Отложите поход к мануальному терапевту. Не стоит проводить интенсивную терапию на спине и позвоночнике. Обращайтесь к стоматологу только в случае крайней необходимости. Протезирование зубов пройдет неудачно.

7-9 Растет внутренняя тревожность. Усиливается раздражительность. Возможны нервные срывы. Будет беспокоить бессонница и беспричинные страхи. Чаще будут случаться приступы эпилепсии, судороги. Будьте осторожны во время занятий в бассейне.

10-11 Обостряются эндокринные заболевания. Посетите врача. Откажитесь от окрашивания волос. Не начинайте курс медикаментозного лечения. Растет угроза аллергий.

12-14 Полнолуние. Будет беспокоить головная боль. Есть риск потерять сознание в результате кислородного голодания мозга. Остерегайтесь травм головы. Начните курс лечения заболеваний органов выделительной системы. Промывайте почки. Пейте чистую воду.

15-16 Ведите здоровый образ жизни. Начните регулярное обливание холодной водой. По возможности откажитесь от инъекций и таблеток. В случае необходимости обратитесь за советом к народной медицине. Не стоит делать операции на щитовидной железе.

17-19 Уязвимыми будут органы дыхательной системы. Может появиться сухой кашель. Не напрягайте голосовые связки. Говорите тихо. Пейте теплые напитки. Избегайте пассивного курения. Хорошо проветривайте помещение.

20-21 Хуже расщепляются жиры. Медленнее очищается кровь. Время профильтровать кишечник и печень. Откажитесь от острых приправ. Отдавайте предпочтение постным блюдам. Оставайтесь трезвыми.

22-23 Период обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Контролируйте показатели артериального давления. Регулярно занимайтесь утренней гимнастикой или бегом. Спокойно реагируйте на внешние раздражители.

24-25 Воздержитесь от переедания. Лишние калории спровоцируют увеличение веса. Не допускайте развития застойных явлений. Больше двигайтесь. Уменьшается способность забеременеть. Планировать увеличение семьи не время.

26-27 Последние дни лунного цикла. Будете быстрее уставать. Рассеянное внимание. Высыпайтесь. Дополнительного ухода потребуют волосы. Используйте бальзамы для их укрепления и защиты. Стричься не стоит.

28-29 Новолуние. Проследите за работой выделительной системы. Дискомфорт будет вызывать затруднение мочеиспускания. Ухудшается водно-солевой обмен. Посетите баню или сауну. Откажитесь от сидячего образа жизни. Стимулируйте полноценный кровоток.

30-31 Избегайте чрезмерной физической нагрузки. Защищайте глаза от яркого света. Самой уязвимой будет печень. Отдавайте предпочтение диетическому питанию. Откажитесь от алкоголя. Не начинайте новый курс лечения.