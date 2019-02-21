30-летние люди страдают от тахикардии и неврозов

- Сыну 35 лет, а он перенес инфаркт миокарда. Ранее на сердце не жаловался. Однажды только покалывало. А то начал задыхаться, в груди сжало, бросило в пот. Теперь всю жизнь должен принимать лекарства, - рассказывает 56-летняя Екатерина Федоренко из Харькова.

- Сердечные заболевания относятся к одной из самых распространенных причин смертности, - говорит кандидат медицинских наук, кардиолог Тамара Фомичева из Киева. - В последние годы они помолодели. Часто в 30-летнем возрасте люди страдают от боли в сердце, тахикардии и неврозов.

Увеличение количества молодых больных сердечно-сосудистыми заболеваниями обусловлено малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и большим количеством стрессов.

- Лекарств от сердечных недугов производят множество. Самыми популярными остаются сердечные капли.

Существуют две группы таких препаратов. Первая включает в себя средства, содержащие фенобарбитал. Это психотропное вещество, которое оказывает снотворный эффект. Препараты на основе фенобарбитала в Украине самые распространенные.

- Главный недостаток этих лекарств заключается в высоком риске привыкания. Во многих странах фенобарбитал запрещен.

Вторая группа представлена ​​комбинированными препаратами, состоящими из натурального растительного сырья. Наиболее эффективными считают смесь из боярышника, валерианы, пустырника и мяты перечной.

- Положительное действие этих растений на организм доказано наукой и не вызывает сомнения. Они успокаивают, снимают спазмы и расширяют сосуды. Боль в сердце проходит.

Боярышник, валериана, пустырник и перечная мята - лучшие травы против сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для необходимого эффекта важно правильно рассчитать пропорции.

- Сделать это сложно. Поэтому капли на основе этих трав и приобрели особую популярность среди врачей и больных. Препараты такого типа можно приобрести по доступной цене, они действуют быстро и не имеют побочных эффектов.