2-летний Кирилл Овдий месяц лежит в искусственной коме

— Сын упал в доме и прикусил губу. Это единственный случай, когда Кирилл мог заразиться столбняком, — рассказывает 35-летняя Светлана Овдий из города Гостомель в Киевской области. — Всю осень он болел. Как ни гриппом, то бронхопневмонией. Затем ротавирусом. Иммунитет слабый. А сейчас у него такой возраст, что все тянет в рот.

Кириллу Овдию 2 года и 9 месяцев. 19 ноября у него появился насморк, заболело горло. На следующий день педиатр поставил диагноз ларингофарингит. Мальчик отказывался от еды. Пил воду и йогурт. Ночью начал задыхаться.

С 22 ноября Кирилл находится в реанимации детской областной больницы в городе Боярка.

— Насторожило, когда пшикала аэрозолем горло, он схватил трубку зубами и не отпускал. Думала, не хотел лекарств, а оказалось — не мог открыть рот, сказали врачи, — добавляет мать.

Мальчик не привит. Детям вводят комплексную вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка.

— Я не против прививки. Кололи вакцины, когда они появлялись в поликлинике. БЦЖ, против туберкулеза, которую делают после рождения, нам сделали в 11 месяцев. А вакцины от столбняка не было. А когда была, мы болели.

После установления диагноза ребенку ввели противостолбнячную сыворотку. На следующий день — еще одну дозу. Однако она действует только на токсины в крови, бессильна против тех, которые уже попали в нервную систему.

24 ноября ночью у Кирилла начались судороги с остановкой дыхания. Ему установили трубку в горло и подключили к аппарату искусственного дыхания. Ввели в медикаментозную кому. С 17 декабря начали выводить. Процесс выхода может занять 4-6 недель, в зависимости от повреждения мозга. Мальчик открывает глаза и начал уже чувствовать, поэтому мучается от судорог.

— Врачи объяснили, что симптомы нарастают 20 дней. Потом идут на спад. При столбняке спазмируются нервные окончания, сердце, легкие, печень и другие внутренние органы. Кома была необходима, чтобы защитить от инфаркта и удушья. Колют релаксанты, чтобы мышцы были расслабленными, вводят обезболивающее.

Прогнозов медики не делают. Говорят, состояние тяжелое.

— Столбняк не передается от человека к человеку. Возбудитель может быть на траве, полу, в песке или транспорте. Иногда достаточно микротравмы, — говорит столичный инфекционист Михаил Коваль, 39 лет. — Инфекция повреждает нервную систему, парализует конечности и вызывает судороги мышц. Часто болезнь приводит к смерти.

Симптомы появляются с третьего по 21-й день после заражения. Заболевание начинается со слабости, раздражительности, головной боли, в участке раны "тянет" мышцы. Больному трудно открыть рот. Возникает тянущая боль в шее, затылке, спине, пояснице. Появляется чувство тревоги.

— Обработка раны перекисью водорода, йодом, "зеленкой" не защитит от инфекции. Помогает только прививка, — говорит врач.