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четверг, 24 июня 2021 05:35

"Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза"

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- Случайно увидел в газете статью о мази от псориаза. Поверил врачу и заказал средство. Мажу им шелушение по телу два месяца, - рассказывает Василий Гладкий, 60 лет, из поселка Талалаевка Нежинского района Черниговской области.

Псориазные бляшки у мужчины были на руках и ногах много лет. Перепробовал разные мази и гели, но не помогли. Так же, как и курс из 10 капельниц.

- Через три дня корки на руках начали отпадать. А это уже вижу - и на ногах отшелушиваются. Под ними розовая кожа наросла. Не могу нарадоваться. Вот что значит натуральное средство, а не химия. Теперь всем эту мазь буду рекомендовать.

Псориаз - неинфекционное заболевание. Проявляется в любом возрасте. Чаще - у мужчин. Особенно от стресса. Главным симптомом является появление на коже розовых пятен, покрытых серебристыми чешуйками. Чаще всего на локтях, коленях, голове и пояснице.

- Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза. В дополнение стоит взять и сухие травы. Их и диету подбираю индивидуально, учитывая сопутствующие болезни. В комплексе это все ускорит выздоровление, - говорит Сергей Валентинович Щербина, 50 лет, терапевт из Киева.

Советует мазать пятна на коже натуральной мазью, чтобы не было вредного воздействия на организм. Ее надо наносить трижды в день. Она снимает боль, устраняет воспаление. Облегчение наступает на третий-пятый день. Пользоваться следует до исчезновения симптомов.

Заказать средство можно по тел .: 0 (67) 757 98 20, 0 (50) 574 97 81.

Доставка "Новой почтой", Укрпочтой или самовывоз из кабинета врача по адресу: Киев, просп. Григоренко, 39б, 3-й эт., Каб. 125.

Сайт: phytodoctor.com.ua

Лицензия на медицинскую практику выдана МЗ Украины АЕ №283488 от 12.12.2011

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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