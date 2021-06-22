- Случайно увидел в газете статью о мази от псориаза. Поверил врачу и заказал средство. Мажу им шелушение по телу два месяца, - рассказывает Василий Гладкий, 60 лет, из поселка Талалаевка Нежинского района Черниговской области.

Псориазные бляшки у мужчины были на руках и ногах много лет. Перепробовал разные мази и гели, но не помогли. Так же, как и курс из 10 капельниц.

- Через три дня корки на руках начали отпадать. А это уже вижу - и на ногах отшелушиваются. Под ними розовая кожа наросла. Не могу нарадоваться. Вот что значит натуральное средство, а не химия. Теперь всем эту мазь буду рекомендовать.

Псориаз - неинфекционное заболевание. Проявляется в любом возрасте. Чаще - у мужчин. Особенно от стресса. Главным симптомом является появление на коже розовых пятен, покрытых серебристыми чешуйками. Чаще всего на локтях, коленях, голове и пояснице.

- Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза. В дополнение стоит взять и сухие травы. Их и диету подбираю индивидуально, учитывая сопутствующие болезни. В комплексе это все ускорит выздоровление, - говорит Сергей Валентинович Щербина, 50 лет, терапевт из Киева.

Советует мазать пятна на коже натуральной мазью, чтобы не было вредного воздействия на организм. Ее надо наносить трижды в день. Она снимает боль, устраняет воспаление. Облегчение наступает на третий-пятый день. Пользоваться следует до исчезновения симптомов.

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