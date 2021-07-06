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четверг, 08 июля 2021 05:35

Геморрой обостряется в жару

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Геморрой обостряется в жару

- Стала мучиться от запоров. Думала, из-за новой диеты. Но со временем еще и боль добавилась при опорожнении и чувство жжения, - говорит одесситка 47-летняя Марина Лисовская. - На обследовании шокировали диагнозом - геморрой.

При этой болезни переполняются кровью вены в области заднего прохода. Они увеличиваются, появляются воспаления, боль. Со временем может появиться кровяные выделения.

- Летом геморрой не редкость. От жары сосуды расширяются, по ним протекает больше крови и теплоотдача увеличивается. Соответственно тело пытается охладиться, избавиться от перегрева, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - А поскольку большую часть времени люди сидят - то на работе, то за рулем или у телевизора, поэтому анус постоянно в температурном компрессе. Он перегревается, что приводит к увеличению в нем вен. От чего образуются геморроидальные узлы.

Также геморрой возникает от больших физических нагрузок. Люди летом активно работают на дачах, сажают огороды, переносят грузы - поэтому перенапрягаются. Иногда болезнь провоцируют чрезмерные занятия в тренажерных залах. Особенно у мужчин, которые таскают штанги.

- Геморрой - деликатная и сложная проблема. Но затягивать с ее решением никак нельзя, потому что боль будет усиливаться и болезнь перейдет в более тяжелые стадии. Чтобы от нее избавиться, советую применять мой травяной комплекс. Средства содержат целебные растения и корни, которые мягко и надежно помогают устранить воспаление и уменьшить геморроидальные узлы.

Комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Облегчение наступает уже после первого использования. А после полного курса исчезают боль, зуд, кровотечение.

- Если болезнь возникла из-за запоров, советую дополнительно взять сбор трав и корней от колита. Обладает слабительным действием, а главное - налаживает стул, нормализует работу кишечника.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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