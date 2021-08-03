Демодекоз передается через бытовые вещи

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 234
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 720
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1089
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4518
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1728
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1152
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 882
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1458
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
2
2
2
Больные псориазом живут на 5 лет меньше
Больные псориазом живут на 5 лет меньше
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Коронавирус стал больше поражать детей
Коронавирус стал больше поражать детей
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 486
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 261
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1710
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2107
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 05:30

Демодекоз передается через бытовые вещи

  Комментировать
 

- Не сразу поняла, что подхватила демодекоз. Прыщи на лице были похожи на угри, - рассказывает 39-летняя Ангелина Пащенко из Запорожья. - Привычные средства не помогли, поэтому пошла на осмотр. Не ожидала услышать, что у меня подкожный клещ демодекс.

Демодекоз не только напоминает проявления кожных болезней, в частности угревой, но и часто сочетается с ними. Все они возникают на фоне ослабленной естественной защиты кожи.

- Часто первыми признаками бывает то, что кожа стала жирной, блестящей, а поры на носу и щеках расширились, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Если появляются красные высыпания, зуд век - это признаки демодекоза. Сразу следует браться за борьбу с недугом. Его возбудителем является подкожный клещ демодекс, который при благоприятных условиях активно размножается. Поэтому проблема никуда не денется, а будет только усиливаться и прыщи распространятся на все лицо.

Клещ демодекс есть почти у каждого, однако преимущественно он неактивен. Проявляется при ослабленном иммунитете или недостаточном уходе за лицом.

- При обострении демодекоз может передаваться через предметы быта, например, при пользовании одним полотенцем или постелью. Каждое утро нужно менять наволочку или пропаривать ее утюгом. После умывания вытирать лицо одноразовыми салфетками. Нельзя давать другим косметику или пользоваться чужой. Избавиться демодекоза эффективно помогают мои травяные средства на основе целебных растений.

В комплекс входят сбор из трав и корней для приема внутрь и протирания и мази для наружного применения. Сбор снимает воспаление в желудке и налаживает его работу. Не дает паразиту подпитываться изнутри. Укрепляет иммунитет. А мазь и протирания убивают клеща, восстанавливают кожу. Средства нормализуют работу пор, уменьшают риск повторного заражения.

- Все средства готовлю по старинному семейному рецепту. Они не имеют побочных действий, не вызывают привыкания. При выполнении моих советов получите отличный результат в борьбе с демодекозом, - добавляет травница.

Целебный комплекс Татьяна Павловна Радионова отправляет почтой по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Демодекоз передается через бытовые вещи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Известный ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 30711
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 22230
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19198
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 7713
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7641
Здоровье
Профессиональные водители хуже спят и видят
Профессиональные водители хуже спят и видят Просмотров: 126
Замороженные продукты заменят варенье и тушенки
Замороженные продукты заменят варенье и тушенки 1 Просмотров: 171
Катаракту лечат на любой стадии
Катаракту лечат на любой стадии Просмотров: 9
Опорно-двигательный аппарат лечит ортоплазма
Опорно-двигательный аппарат лечит ортоплазма Просмотров: 9
27 августа очистите организм от шлаков
27 августа очистите организм от шлаков
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
1
Лидера Белорусского дома в Украине нашли в петле
Голосов: 112
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть