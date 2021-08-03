Демодекоз передается через бытовые вещи

- Не сразу поняла, что подхватила демодекоз. Прыщи на лице были похожи на угри, - рассказывает 39-летняя Ангелина Пащенко из Запорожья. - Привычные средства не помогли, поэтому пошла на осмотр. Не ожидала услышать, что у меня подкожный клещ демодекс.

Демодекоз не только напоминает проявления кожных болезней, в частности угревой, но и часто сочетается с ними. Все они возникают на фоне ослабленной естественной защиты кожи.

- Часто первыми признаками бывает то, что кожа стала жирной, блестящей, а поры на носу и щеках расширились, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Если появляются красные высыпания, зуд век - это признаки демодекоза. Сразу следует браться за борьбу с недугом. Его возбудителем является подкожный клещ демодекс, который при благоприятных условиях активно размножается. Поэтому проблема никуда не денется, а будет только усиливаться и прыщи распространятся на все лицо.

Клещ демодекс есть почти у каждого, однако преимущественно он неактивен. Проявляется при ослабленном иммунитете или недостаточном уходе за лицом.

- При обострении демодекоз может передаваться через предметы быта, например, при пользовании одним полотенцем или постелью. Каждое утро нужно менять наволочку или пропаривать ее утюгом. После умывания вытирать лицо одноразовыми салфетками. Нельзя давать другим косметику или пользоваться чужой. Избавиться демодекоза эффективно помогают мои травяные средства на основе целебных растений.

В комплекс входят сбор из трав и корней для приема внутрь и протирания и мази для наружного применения. Сбор снимает воспаление в желудке и налаживает его работу. Не дает паразиту подпитываться изнутри. Укрепляет иммунитет. А мазь и протирания убивают клеща, восстанавливают кожу. Средства нормализуют работу пор, уменьшают риск повторного заражения.

- Все средства готовлю по старинному семейному рецепту. Они не имеют побочных действий, не вызывают привыкания. При выполнении моих советов получите отличный результат в борьбе с демодекозом, - добавляет травница.

Целебный комплекс Татьяна Павловна Радионова отправляет почтой по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

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