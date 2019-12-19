Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года

Свадебный онлайн-ресурс The Junebug Weddings выбрал лучшие фото 2019 года.

Среди претендентов на победу рассматривали тысячи фотографий со всего мира, чтобы выбрать лучшие, сообщает boredpanda.com.

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The Junebug Weddings регулярно собирает оригинальные фотоподборки, чтобы вдохновить пары на яркие и неординарные свадьбы.

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