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пятница, 20 декабря 2019 02:24

Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
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Свадебный онлайн-ресурс The Junebug Weddings выбрал лучшие фото 2019 года.

Фиджи
Фото: junebugweddings.com
Национальный парк "Йохо", Канада
Озеро Атитлан, Гватемала
Водопад Сноквалми, США
Речная долина Глен Этив, Шотландия

Среди претендентов на победу рассматривали тысячи фотографий со всего мира, чтобы выбрать лучшие, сообщает boredpanda.com.

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The Junebug Weddings регулярно собирает оригинальные фотоподборки, чтобы вдохновить пары на яркие и неординарные свадьбы.

Мы часто бываем не уверены в своих чувствах: это просто дружеская симпатия, или мы и правда наконец нашли свою "половинку"? Ученые предлагают три вопроса, ответы на которые помогут нам лучше понять свои чувства.

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