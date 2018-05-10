Владельцы дорогих автомобилей часто страдают от одиночества

Мужчины на дорогих автомобилях не могут найти постоянных партнеров. Фото gs.fm

Исследование ученых из США обнаружило, что женщины воспринимают владельцев дорогих автомобилей как ненадежных партнеров для долгих отношений. Оказалось, что такие мужчины после нескольких случаев спонтанного секса страдают от самотністі, потому что не могут найти постоянных партнеров.

"Это объясняется тем, что люди, которые руководят экстравагантными автомобилями, считаются менее надежными и более сексуально беспорядочными. Результаты показали, что как мужчины, так и женщины оценивали мужчину с роскошным автомобилем, поскольку его больше интересовали короткие сексуальные отношения", - говорится в сообщении Independent.

Американские исследователи из Университета Буффало показали, что показные проявления, такие как вождения роскошного автомобиля, могут быть вредными, когда дело доходит до поиска потенциального партнера.

"Участники продемонстрировали интуитивное понимание того, что мужчины, которые вкладывают средства в показ товаров с преувеличенными сенсорными свойствами, имеют репродуктивные стратегии с более высоким уровнем спаривания и больший интерес к краткосрочных сексуальных отношений, а также более низкие инвестиционные отцы и интерес к долгосрочным романтическим отношениям, чем мужчины инвестируют в практические соображения", - объясняет Дэниел Крюгер, ведущий автор исследования, сообщает Springer's Evolutionary Psychological Science.

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Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Для многих обида намного сильнее симпатию, которую может вызвать новый человек.