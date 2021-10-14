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пятница, 15 октября 2021 09:06

Три образа невесты и 45 гостей: ведущий Остапчук с любимой отгуляли свадьбу
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Владимир и Кристина Остапчук поженились 15 октября 2020 года
Фото: instagram.com/kristygor
Владимир и Кристина Остапчук поженились 15 октября 2020 года
Владимир и Кристина Остапчук поженились 15 октября 2020 года
Владимир и Кристина Остапчук поженились 15 октября 2020 года
Кристина Остапчук за свадьбу изменила три образа

Владимир и Кристина Остапчуки 15 октября 2020 года поженились. В этом году пара празднует "ситцевую свадьбу".

Шоумен встретил юриста Кристину Горняк летом 2019 года на свадьбе, где работал ведущим. Еще тогда был женат на учительнице Елене Войченко, с которой расстался 6 марта 2020 года. Экс-возлюбленные прожили 13 лет и воспитывали вместе двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

19 августа 2020 года, за пять месяцев после развода, сделал Кристине предложение на первую годовщину знакомства.

Помолвка происходила в Стамбуле. Женщина устроила сюрприз ведущему: пара тогда отправилась на три дня в турецкий город. Во время путешествия на яхте проливом Босфор шоумен стал на одно колено, держа в руках коробочку с обручальным кольцом, и предложил ей выйти за него. Кристина ответила: "Да".

Роскошную свадьбу сыграли 15 октября 2020 года в городе Золоче под Киевом. Планировали пожениться 1 октября, но заразились коронавирусом, поэтому были вынуждены перенести свадьбу. Пригласили 45 гостей, среди которых были шоумен Иракли Макацария, актриса Анна Саливанчук.

"Детей Владимира не было, наше бракосочетание отпраздновали с ними отдельно. Когда знакомил меня с Эмилией и Эваном, очень волновалась. Но любимый меня успокаивал: "Все будет классно. Ты им понравишься". Так и получилось. Мы хорошо провели время и быстро нашли общий язык", - рассказывала Кристина.

На свадьбе приветствовали новоиспеченных молодоженов и дарили подарки под аккомпанемент пианиста Евгения Хмары. Кристина рассказала, что они с мужем так и хотели начать праздник, ведь это символично: именно под звуки клавиш они познакомилась за год до свадьбы.

Владимир выбрал черный смокинг, а его любимая поражала тремя образами. Встречала гостей в элегантном платье с вуалью, а в течение праздника меняла еще два наряда.

"У нас с Кристиной было одно желание на двоих: провести нашу свадьбу максимально весело в самой родной и теплой компании. Поэтому мы отдались в этот день полностью и пытались запомнить каждую его минуту. Что же касается программы, мы планировали современную свадьбу, поэтому было много шуток, сюрпризов и конкурсов, но без бананов и шариков", - делился мужчина.

Молодожены рассказывали, что до свадьбы их родители не были знакомы, поэтому весь вечер общались за отдельным столом. Церемония росписи прошла после заката - в свете тысячи свечей, лампочек и софитов.

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Пара исполнила первый танец под живую музыку. А сюрпризом для гостей было выступление Верки Сердючки с группой.

Шоумен 37-летний Владимир Остапчук организовал вечеринку любимой Кристине по случаю дня рождения. 10 октября юрист отмечала 35-летие.

Ведущий подготовил жене вечеринку в цыганском стиле. Гости и виновница праздника придерживались дресс-кода, а зал украсили по этой же тематике.

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Дата
15
октября

Три образа невесты и 45 гостей: ведущий Остапчук с любимой отгуляли свадьбу

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