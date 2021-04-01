Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Брак актрисы и герцога был прочным. Фото: pixabay

Американская актриса Грейс Келли и князь Монако Ранье ІІІ поженились 18 апреля 1956 года. Вслед за гражданской церемонией заключения брака на следующий день состоялось и венчание в церкви.

На свадьбе были сотни гостей, их приветствовали со всех уголков мира. Невеста надела платье с кружевом и жемчугом.

Пара познакомилась в 1955 году в Каннах. Тогда звезда фильмов "Могамбо" и "Сельская девушка", за которую получила "Оскара", возглавляла американскую делегацию на Каннском фестивале. После этой встречи между молодыми людьми завязалась бурная романтическая переписка. Через полгода князь попросил благословения у родителей любимой. Перед Рождеством в центре Нью-Йорка сделал предложение, подарив кольцо с 10-каратным бриллиантом от Cartier.Перед свадьбой актриса вынуждена была пройти тест на фертильность, согласно требованию протокола. Также сдать неформальный тест на девственность.

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Их свадьбу называли торжеством века. Оценивают, что расходы на нее были больше, чем на свадьбу королевы Елизаветы с герцогом Филиппом. Празднование продолжались около недели и заканчивались официальными церемониями.

Большую часть расходов покрыла киностудия MGM, которая сотрудничала с актрисой. В обмен на разрыв контракта с новой княгиней компания получила эксклюзивное право транслировать церемонию по телевидению и в кино.

Платье со свадьбы Грейс Келли многие и до сих пор называет эталоном свадебного наряда. Над ним работали около 30 портних в течение 6 недель. Платье с жемчугом и винтажным брюссельским кружевом. Сейчас его оценивают примерно в $ 300 тыс.

Брак актрисы и герцога был прочным. Она казалась образцовой принцессой: всегда элегантная, присутствует на всех протокольных мероприятиях, занималась благотворительностью и вела себя как идеальная жена. У пары родились 3 детей.

13 сентября 1982 года княгиня попала в автокатастрофу. У нее произошел легкий сердечный приступ, автомобиль сорвался с крутого поворота, перевернулся и упал в пропасть. В машине также была ее дочь Стефания, которой удалось выжить. Княгиня Грейс была в безнадежном состоянии. 14 сентября семья решила отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

В глазах жителей Монако и мира Грейс стала образцом элегантности, доброты и материнства. Она открывала детские сады и дома престарелых. При этом оставалась простой. Любой мог встретить ее во время прогулки на велосипеде, подойти и поздороваться. Дела Монако пошли вверх. В мини-государство, где правила красивая и счастливая пара, съезжался высший свет. Таким образом, Ренье получил наполнения казны, красивую жену и наследника, а Грейс вышла замуж за любимого.