Скука и отсутствие заботы: стали известны причины измены партнеров

Известно, сколько процентов людей изменяет в отношениях. Фото: style.nv.ua

Согласно исследованию британского оператора мобильной виртуальной сети iD Mobile каждый 10 человек, который находится в отношениях, изменял своему партнеру.

Опрос 2000 британских пар показал, что скука была самой распространенной причиной обмана и измены, сообщило издание Independent.

Некоторые из опрошенных признались, что решились на это из-за отсутствия заботы и ощущение, что их не любят.

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Исследование также показало, что каждый 20-й считает, что партнер более заинтересован в соцсетях, чем в отношениях с ними.

6 из 10 человек считали, что они были преданы своим друзьям и семье, а 52% утверждали, что они заботятся и любят своего партнера.

Исследование также показало, что наиболее часто люди узнавали об измене от своего партнера. Так, 18% респондентов признались, что испытывали острое чувство вины и были вынуждены признаться партнеру о романе на стороне.

В свою очередь, более трети участников исследования сообщили, что их партнер так и не узнал об измене.

Хорошие отношения в паре иногда требуют определенных жертв, но это не значит, что ради них нужно полностью забыть о собственных ценностях и интересах. В некоторых ситуациях идти на компромисс с партнером ни в коем случае нельзя.