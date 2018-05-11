Познакомились на стройке - киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу

 
Ексклюзивы
1/5
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 441
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1845
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1657
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2907
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 51155
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3276
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7632
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2088
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
10
7
4
7
4
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
&quot;Я взял не жену, а колдунью&quot; - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства
"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Видео
Все видео
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11952
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2439
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7569
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6741
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 396
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
суббота, 12 мая 2018 01:37

Познакомились на стройке - киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу

  Комментировать

Киевляне Анна и Валентин Ванины отпраздновали бриллиантовую годовщину свадьбы. Семья устроила супругам церемонию, которой у них не было в молодости.

За 60 лет не поссорились и десятка раз, уверяют Ванины. В день своей годовщины обновили обеты в присутствии семьи, говорится в сюжете ТСН.

Автор: ТСН
  Киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу
Киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу

Пара познакомилась на стройке. Чтобы туда попасть, Анна Григорьевна добавила себе возраста, потому что 16-летнюю на работу не взяли бы. А через шесть лет с Поволжья после армии в Киев приехал Валентин Иванович и устроился в эту же ремонтную бригаду.

Служебный роман длился три месяца - встречались в парках и скрывались от комендантов общежития. К девушке Валентин ездил на другой конец города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец был против их брака - супруги отпраздновали 70-ю годовщину свадьбы

"Зима, холодно, а все равно никуда она не денется. Я говорю: давай поженимся, вот и все. Я ее встретил - она ​​мне понравилась, я ее полюбил", - рассказывает мужчина.

"Парень понравился и поженились. Я не ошиблась и он не ошибся во мне", - говорит жена.

Вместе паре удалось пережить тяжелую болезнь Валентина Ивановича.

"Я под системой лежал 52 дня, она ходила и ночевала там. Благодаря ей я сейчас живу. Это ее забота", - говорит он.

Пара имеет дочь, внуков и правнуков. Семья устроила своим стареньким церемонию, которой у них не было. Супруги повторили свадебные клятвы и закрепили союз поцелуем. Гости в зале не сдерживали слез. Особенно, когда пара станцевала под музыку своей юности.

70 лет супружеской жизни отметили ветеран Петр Саляв и его жена Ольга. Мужчине - 92 года, женщине - 88. Они познакомились во время Второй мировой войны и с тех пор всегда вместе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Познакомились на стройке - киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 146724
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 140158
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 129357
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 118013
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 69460
Он + она
Владельцы дорогих автомобилей часто страдают от одиночества
Владельцы дорогих автомобилей часто страдают от одиночества Просмотров: 378
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
10
 Просмотров: 378
"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства
"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства
7
 Просмотров: 477
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
4
 Просмотров: 2601
Почему трудно начать новые отношения
Почему трудно начать новые отношения Просмотров: 513
Больше всего комментируют
16
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
12
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
9
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Голосов: 8
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua