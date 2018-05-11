Познакомились на стройке - киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу

Киевляне Анна и Валентин Ванины отпраздновали бриллиантовую годовщину свадьбы. Семья устроила супругам церемонию, которой у них не было в молодости.

За 60 лет не поссорились и десятка раз, уверяют Ванины. В день своей годовщины обновили обеты в присутствии семьи, говорится в сюжете ТСН.

Автор: ТСН Киевляне отпраздновали бриллиантовую свадьбу

Пара познакомилась на стройке. Чтобы туда попасть, Анна Григорьевна добавила себе возраста, потому что 16-летнюю на работу не взяли бы. А через шесть лет с Поволжья после армии в Киев приехал Валентин Иванович и устроился в эту же ремонтную бригаду.

Служебный роман длился три месяца - встречались в парках и скрывались от комендантов общежития. К девушке Валентин ездил на другой конец города.

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"Зима, холодно, а все равно никуда она не денется. Я говорю: давай поженимся, вот и все. Я ее встретил - она ​​мне понравилась, я ее полюбил", - рассказывает мужчина.

"Парень понравился и поженились. Я не ошиблась и он не ошибся во мне", - говорит жена.

Вместе паре удалось пережить тяжелую болезнь Валентина Ивановича.

"Я под системой лежал 52 дня, она ходила и ночевала там. Благодаря ей я сейчас живу. Это ее забота", - говорит он.

Пара имеет дочь, внуков и правнуков. Семья устроила своим стареньким церемонию, которой у них не было. Супруги повторили свадебные клятвы и закрепили союз поцелуем. Гости в зале не сдерживали слез. Особенно, когда пара станцевала под музыку своей юности.

70 лет супружеской жизни отметили ветеран Петр Саляв и его жена Ольга. Мужчине - 92 года, женщине - 88. Они познакомились во время Второй мировой войны и с тех пор всегда вместе.