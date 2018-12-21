Почему мужчина боится штампа в паспорте

Еще на стадии знакомства с мужчиной, женщины способны за пять минут представить его отцом своих детей и мысленно слетать с ним в отпуск. Мужчины оценивают девушку в «краткосрочном периоде»: ее женственность, внешний вид, улыбку.

Отчаялись услышать "давай поженимся"? Предложение руки и сердца происходит в "серьезных отношениях", и вы считаете, что в таковых состоите. Он соглашается, но говорит, что бумажка ничего не значит для любви.

В чем проблема – он боится, не готов, что-то скрывает? Психологи утверждают, причин может быть много, пишет marieclaire.ru.

Женщины – создания прагматичные

Еще на стадии знакомства с мужчиной, они способны за пять минут представить его своим мужем и отцом детей, мысленно слетать в отпуск и познакомить с родителями. У мужчин все проще. Они оценивают девушку в "краткосрочном периоде": ее женственность, внешний вид, улыбку. "Пришел, увидел, женился" ─ случается редко. Должен пройти определенный срок, чтобы он решил: "Хочу, чтобы она была моей женой!".

Какие они, ваши отношения?

Для некоторых женщин – это встречи для секса три раза в неделю или подмигивания в офисе у ксерокса. Кто-то ждет перехода на новый уровень, потому что "уже пора, мы давно встречаемся – целых 2 месяца". Иногда отношения поддерживают по интернету через города и даже страны. Гармоничные отношения – это полный порядок на эмоциональном и физическом уровнях. Не хватает только заветного кольца в маленькой коробочке.

Предсвадебная агитация

Давить на мужчину нельзя. Но часто у девушки словно срабатывает внутренняя сигнализация: "Пора! Мне уже 20 (или 30)". Она намекает. Потом намеки переходят в ежедневные разговоры о свадьбе. Ошибочно думать, что он просто забыл или не сообразил. Скорее всего, мужчину останавливает от предложения руки и сердца что-то вполне определенное и логичное.

Фраза "Я еще не готов"

Это – всего лишь отговорка. Когда мужчина так говорит, ему удобно быть в отношениях с девушкой-любовницей и не нужно большего. Скорее всего, такие отношения приведут лишь к потере времени. Если мужчине хорошо рядом с женщиной, он захочет, чтобы так было всегда.

Избегает финансовой ответственности

Мужчина знает, что содержать жену – это не то же самое, что в рестораны водить и подарки дарить. Дальше последуют еще большие траты – дети. А он, возможно, хотел марку машины обновить и вообще пожить для себя.

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Может, он просто несерьезный?

Есть девушки, которые всем своим видом сигнализируют: "Эй, кто-нибудь, возьмите меня замуж!". Нормальные мужчины считывают эти сигналы и быстро катапультируются с отношений на начальных этапах. К девушкам же притягиваются несерьезные мужчины, маменькины сынки или пикаперы ─ те, кто изначально не боится ее стремления поскорее вступить в брак. Они-то точно знают, что этого никогда не случится.

Что останавливает мужчину сделать предложение?

Мужчины тоже боятся. Но в отличие от женских, их страхи, являются движущей силой. Вот частые предпосылки мужским страхам.

Выбор. Судьбоносное решение мужчине сложнее принять, чем женщине. Мужчина дольше мыслит стратегически, анализирует. Женщины более эмоциональны, поэтому они чаще импульсивно "выскакивают замуж".

Потеря независимости. Даже если пара живет вместе, иллюзия свободы у мужчины остается. Его пугает сама мысль о том, что "это навсегда". Женская мудрость заключается в том, чтобы оставить ощущение свободы и после брака. Иначе мужчине покажется, что на него не кольцо надели, а оковы.

Страх ответственности. Он понимает, что после свадьбы придется стать не только мужем, но и отцом. Уровень обязательств возрастет, как только он переступит порог ЗАГСа. Но ответственность не выдают вместе со свидетельством о браке ─ она либо изначально заложена в мужчине, либо нет.

Неудачные примеры. Знакомых, друзей и особенно родителей. Он не понаслышке знает, что такое развод, драмы, раздел имущества, алименты. Такой страх уберет только очень тактичная и нежная женщина, которая докажет, что этого не случится.

Страх постареть. Он еще ощущает легкий ветерок холостяцкой жизни, даже если вы живете вместе. Ему нравится иметь шанс зажечь на вечеринке. Он им не воспользуется, но ведь может. Штамп в паспорте – это этап взросления, а взрослеть не все мужчины готовы (и не обязательно для этого быть инфантилом).

Боязнь неудач. Мужчина не хочет разочароваться в выборе, поэтому убеждается на 200%, что это та самая единственная женщина и идеальная мать для его детей. И она не выбрала его из-за денег, связей или столичной прописки.

А вы когда поженитесь?

Любимый вопрос родственников и друзей. Напор извне вызывает у мужчин отторжение, обратную реакцию: "Почему я должен делать так, как мне навязывает какая-нибудь тетя Клара?". Создайте такие условия, чтобы на мужчину не давили. Ваша мама задает вопрос о свадьбе слишком часто? Объясните ей тактично, что в брак лучше вступить поздно, зато осознанно.

Конкретные действия

Поговорите спокойно. Выясните, что его не устраивает в вас, как в женщине (а может, наоборот – вы требуете больше, чем он готов дать). Если мужчина замыкается, он скрывает реальную причину. Готовы терпеть нерешительность и подстраиваться? Идти напролом или манипулировать, чтобы получить желаемое? Это вряд ли похоже на здоровые и гармоничные отношения. Мужчина должен сам хотеть свадьбы ─ только в этом случае брак будет счастливым.

Загляните внутрь себя ─ что вы чувствуете? Иногда проблема кроется в заниженной самооценке. Женщине кажется, что ее никто так не будет любить/удовлетворять/принимать, как этот мужчина. Это чувство формируется и крепнет от неуверенности в себе и страха одиночества. В мире есть много мужчин, с которыми вы можете быть счастливы. Возможно нынешний экземпляр - совсем не последний.

"Секретный способ заполучить парня: быть для него трудной задачей. Обращайтесь с ним так, как если бы он был вам безразличен. Мужчины любят трудности и теряют интерес, когда объект этой заинтересованности - и в особенности женщина – достается им слишком легко", – призывают писательницы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер, авторы бестселлера "Правила завоевания сердца мужчины твоей мечты". По их мнению, необходимо создать атмосферу таинственности и заставить мужчину страстно желать встречи с вами, что по нынешним временам большая редкость. "Правила" – это такой способ общения с любым мужчиной (при условии, что он первый завел с вами разговор, лично или в интернете), благодаря которому он становится одержим вами и готов к серьезным отношениям".