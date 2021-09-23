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четверг, 23 сентября 2021 15:55

Назвали женские характеры, которые мужчины любят больше всего

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Назвали женские характеры, которые мужчины любят больше всего
У многих девушек есть период, когда они предпочитают мальчишечьей компании, а не девчачьей, но в большинстве он заканчивается до подросткового периода. Фото: pixabay

Некоторые женские характеры больше привлекают мужчин.

"Девушка-пацанка" - один из них, пишет nashamama.

У многих девушек есть период, когда они предпочитают мальчишечьи компании, а не девчачьи. Но в большинстве он заканчивается до подросткового периода. Но есть и те, кто остается пацанкой и после этого возраста.

"Девушка-мать" - темперамент для ребят, которые ищут тихую гавань. Она всегда готова накормить, пожалеть и быть терпеливой.

"Девушка-любовница" - противоположный темперамент к девушке-матери. Ей нужны бурные романы и чувственные наслаждения.

"Девушка-капризный ребенок". "Хочу айфон", "я что-то нажала и все исчезло" - популярные фразы из их лексикона, а мужчине приятно чувствовать себя самым умным и смелым.

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"Девушка-партнер" может справиться с проблемами, но если у нее не получается, позовет на помощь. Также подставит свое плечо, если потребуется ее поддержка.

У женщин есть много секретов, которые они скрывают от мужчин. 1. Утром женщины выглядят хуже, чем мужчины. Ведь часто у женщин на лице остается вчерашний макияж. 2. Женщины долго отслеживают мужчин в соцсетях. Но не только мужчин, но и их бивших. Так пытаются получить больше информации о партнере.

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