На одного холостяка меньше: футболист "Динамо" сделал предложение любимой

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши 26-летний Томаш Кендзера сделал предложение своей любимой - украинке Виктории Стецик.
Об этом футболист сообщил в Instagram, опубликовав общие фотографии с девушкой во время празднования Нового года.
Пара проводит отпуск в Дубае. Футболист сделал предложение во время морской прогулки на катере.
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"Она сказала "да", - написал Кендзера.
Томаш и Виктория познакомилась в Instagram, когда поляк только начинал выступать за киевский клуб в 2017 году.
Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назарий Русин женился. Избранницей футболиста стала девушка по имени Мария Кархут.
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