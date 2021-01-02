На одного холостяка меньше: футболист "Динамо" сделал предложение любимой

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши 26-летний Томаш Кендзера сделал предложение своей любимой - украинке Виктории Стецик.

Об этом футболист сообщил в Instagram, опубликовав общие фотографии с девушкой во время празднования Нового года.

Пара проводит отпуск в Дубае. Футболист сделал предложение во время морской прогулки на катере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обладатель "Золотого мяча-1990" женился на украинке

"Она сказала "да", - написал Кендзера.

Фото: instagram.com/tkedziora94

Томаш и Виктория познакомилась в Instagram, когда поляк только начинал выступать за киевский клуб в 2017 году.

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назарий Русин женился. Избранницей футболиста стала девушка по имени Мария Кархут.