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суббота, 02 января 2021 15:41

На одного холостяка меньше: футболист "Динамо" сделал предложение любимой
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Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши 26-летний Томаш Кендзера сделал предложение своей любимой - украинке Виктории Стецик.

Об этом футболист сообщил в Instagram, опубликовав общие фотографии с девушкой во время празднования Нового года.

Пара проводит отпуск в Дубае. Футболист сделал предложение во время морской прогулки на катере.

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"Она сказала "да", - написал Кендзера.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера женится на украинке Виктории Стецик. Предложение сделал во время отдыха в Дубае
Фото: instagram.com/tkedziora94
Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера женится на украинке Виктории Стецик. Предложение сделал во время отдыха в Дубае
Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера женится на украинке Виктории Стецик. Предложение сделал во время отдыха в Дубае

Томаш и Виктория познакомилась в Instagram, когда поляк только начинал выступать за киевский клуб в 2017 году.

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назарий Русин женился. Избранницей футболиста стала девушка по имени Мария Кархут.

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