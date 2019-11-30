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суббота, 30 ноября 2019 13:24

На какие обольстительные черты женщин "клюют" мужчины

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На какие обольстительные черты женщин &quot;клюют&quot; мужчины
ukr.media Что мужчины ценят в женщинах: 6 привлекательных черт

Каждая женщина имеет в себе черты, с помощью которых может влюбить в себя парня. Не всегда девушки знают, что именно привлекает мужчин, хотя это, казалось бы, очевидно - быть собой, ведь обычные черты характера женщины могут очаровать любого.

Что же ребята больше выделяют в девушке и на какие женские особенности "клюют", поделился издание Ukr.Media.

Взгляд

Многих мужчин сводит с ума, когда девушка смотрит на них с искренним интересом. Ведь зрительный контакт во время разговора увеличивает шансы на то, что вы понравитесь парню.

Интеллект

Ребятам очень важно найти именно ту девушку, с которой можно поговорить на важные и разные темы. Интеллектуальные девушки бесспорно привлекают внимание и завораживают.

Внешность

Конечно, красота играет огромную роль, особенно при первом знакомстве. Однако, это не означает, что женщина должна быть похожей на куклу или копировать какую-то звезду, ведь влюбляются в обычных девушек.

Это нормально, когда девушка имеет небольшой животик, много веснушек, потому что такие особенности юношей и привлекают.

Уверенность в себе

Сколько бы мужчины не говорили, что любят беззащитных и милых девушек, им однозначно нравятся уверенные в себе женщины. Им хочется видеть в вас настойчивость и определенным образом независимость.

Сексуальность

В этом пункте речь идет не о раскованности женщины. Для того, чтобы покорить парня, девушка должна показать свою обольстительность.

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Умение готовить

Все не раз слышали, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок и это правда. Каждый человек оценит то, что женщина вкусно готовит.

Стоит общаться с мужем в постели, даже если не очень хочется, и нет привычки? Здесь могут быть аргументы как за, так и против.

Разговоры - первый шаг к сексуальной раскрепощенности, на которой только и могут строиться длительные отношения. Мало кто из мужчин рискнет сказать "А давай сегодня не рояле, уже надоело", если его девушка молчаливая.

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