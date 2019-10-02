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четверг, 03 октября 2019 02:25

Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
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Ничего не предвещало беды, как вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся
Фото: medialeaks
Ничего не предвещало беды, как вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся
Ничего не предвещало беды, как вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся
Ничего не предвещало беды, как вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся
Ничего не предвещало беды, как вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся

Фотография влюбленных молодоженов стала смешной фотожабы после того, как попала в сеть.

Молодожены ехали на белом авто, чтобы сняться в романтической фотосессии. Ничего не предвещало беды. Вдруг роскошный ретро-автомобиль загорелся, пишет Радио Люкс.

Новоиспеченные супруги не растерялся и попросил фотографа зафиксировать этот момент на камеру. Теперь в свадебном альбоме влюбленных красуется эпический снимок на фоне горящей машины.

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Позже фотография попала в сети и разошлась по разным паблик. Пользователям эпический и одновременно милый кадр и они отфотошопили его с юмором.

В сети распространяется фотожаба с прибывшими в Москву россиянами, которых обменяли. "Жратвы из Украины хоть захватил. Не сразу от боярышника откинусь", "Год в Украине по-человечески хоть прожил. И сала нормального взял", "Полгода на украинских харчах протяну", - картинка появилась на странице политтехнолога и блогера Алексея Голобуцкого.

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