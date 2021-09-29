Красивая, сексуальная, терпеливая - основные признаки альфа-женщины

Альфа-женщина не говорит намеками, она прямолинейная, инициативная. Фото: pixabay

Каждый человек имеет свой идеал женщины.

Существуют альфа-женщины, которые сразу покоряют мужчин и остаются в их памяти, пишет nashamama.

В альфа-женщины есть врожденная психическая особенность. Ее склад ума похож на мужской. Поэтому им проще понять таких женщин и легче с ними строить отношения.

Такая женщина знает, чего хочет, не манипулирует, не говорит загадками или намеками. Всегда знает, что одеть и какой напиток выбрать.

Она никогда не играет, не обижается, не привыкла тратить свое и чужое время на игры в молчанку или в обиду. Говорит о проблеме сразу, обсуждает все моменты. Мужчина, который хоть раз имел отношения с такой женщиной, будет скучать по ее открытости.

Альфа-женщина не говорит намеками, она прямолинейная, инициативная.

Для альфа-женщины возраст не имеет значения. Через блеск в глазах, уверенную походку и дерзкий взгляд такая женщина привлекает мужчин даже в возрасте за 40.

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Она никогда не жалуется. Понимает, что толку от этого не будет, поскольку мужчины в проявлении эмоций поддержки и сочувствия не сильные. Поэтому просто говорит о том, как ей помочь. Она прекрасно понимает, почему произошла та или иная ситуация, знает, как ее исправить, и просто просит мужа об этом.

Некоторые женские характеры больше привлекают мужчин. "Девушка-пацанка" - один из них. У многих девушек есть период, когда они предпочитают мальчишечьи компании, а не девчачьи. Но в большинстве он заканчивается до подросткового периода. Но есть и те, кто остаются пацанкой и после этого возраста.