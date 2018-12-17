Как понять, что вам изменяют

Потрібно помічати коли зраджують

Когда человек уделяет много внимания своей внешности, появились новые увлечения, засиживается дома, имеет новых друзей, стал очень ревнивым и потерял интерес к близости.

Если раньше человек не думал о своей внешности, а сейчас ходит к парикмахеру и покупает новые духи, это свидетельствует о том, что он старается кому-то понравиться.

Новые увлечения также является сигналом. резкая любовь к несвойственным видами деятельности чаще всего просыпается в мужчинах когда в их жизни появляется важный человек, к которому есть желание быть внутренне ближе.

Когда существуют постоянные задержки на работе, можно утверждать, что остается он с кем-то.

Лучшая защита - нападение, поэтому, когда возникает ревность, вполне вероятно, что это отвод глаз, россказывает radka.in.ua.

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Резкий перепад настроения бывает когда они не знают, как выйти из ситуации. Сегодня они могут чувствовать бешеную любовь к своим новым пассий, а завтра воспринимать эти отношения как ничего не значащую интрижку. Именно поэтому их поведение в семье постоянно меняется. Когда человек поймет, что измена была ошибкой, он непременно захочет загладить свою вину, превратившись в заботливого и нежного мужа.

Наибольшей признаком является потеря желания к интимной близости. Если в течение длительного времени человек не выполняет свой супружеский долг, или выполняет его без энтузиазма, скорее всего, он пополняет свою потребность на стороне.

Каждый из этих признаков в отдельности не обязательно указывает на измену, но если вы замечаете многие из них, а то и все сразу, значит пришла пора что-то менять в своей жизни.

Выигрывает та женщина, которая не поддавшись эмоциональной обиды и разочарования, сможет спокойно пересмотреть ситуацию, переиграть любую возможность по-своему, и примет правильное решение.