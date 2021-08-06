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пятница, 06 августа 2021 13:37

Как подготовиться к первому поцелую с новой любовью

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Как подготовиться к первому поцелую с новой любовью
Перед поцелуем надо следить за губами партнера. Фото: pixabay

Желание развивать знакомство у пары нередко возникает после первого поцелуя.

Есть два главных его правила, которые следует знать перед свиданием, пишет CBS news.

Специалисты советуют позаботиться о свежем запахе изо рта. Можно взять леденец или что-то другое с запахом лакрицы.

"Именно запах лакрицы - один из самых мощных инструментов, благодаря которому можно спровоцировать возбуждение у женщины", - говорит доктор Алан Хирш из США.

Стоит подумать и о месте для поцелуя. Лучше выбрать шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина, который усиливает сексуальное возбуждение.

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Еще один совет - следить за губами. Ими можно дать сигнал о желании. Партнер сделает то же самое.

Поцелуй придумали как один из способов показать чувства к любимому человеку, детям, друзьям, родителям. Оказалось, что поцелуи также полезны для здоровья. Множество полезных процессов происходят при поцелуе, поэтому специалисты советуют не ограничивать себя и целоваться чаще.

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