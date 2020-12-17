Детектор лжи разоблачил измену участника реалити-шоу

Наталья и Максим рассказали, как сложились их отношения после поездки в Перу.

Телохранитель и визажист – такие разные по профессиям участники "Кохання на виживання", что идет на "Новому каналі", пришли на проект, потому что их взгляды на любовь кардинально отличались. Максим хотел поскорее создать семью с Натальей, а она не была готова пускать его в свою жизнь. Чтобы сблизить пару, им придумали 5 испытаний. На одном из них Наташа и Макс в буквальном смысле смешивали пот, слезы и кровь друг друга в маленьких чашах. Им предстояло пройти местный ритуал благословения любви.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Наталья и Максим разошлись через год после реалити

"Это какой-то бред. Не понимаю, зачем мне это делать? Мне не хотелось потеть. Не понимаю, к чему нужно было плакать из-за лука? Когда сказали смешать кровь друг друга – мне стало как-то страшно. Но Максим быстро резанул ножом палец, и она потекла", - говорила женщина.

Самым сложным испытанием для пары оказалась проверка на верность. Детектор лжи показал, что за время отношений с Натальей у Максима был секс с другой.

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"Хотя поездка была нелегкой, после нее Максим сделал мне предложение, которое я приняла. Но отношения складывались не очень хорошо, поэтому о свадьбе мы не говорили. Были вместе еще год после реалити. А потом расстались. Выигрыш в 35 тысяч гривен потратили каждый на свои потребности, так как в тот момент, когда их получили, находились в ссоре", - вспоминает Наталья.

Участники реалити Максим и Наталья поехали в Перу, чтобы разобраться в отношениях. Перуанские традиции, которые "Новый канал" показывает в реалити "Кохання на виживання", продолжают шокировать зрителей. По статистике, 95% местного населения исповедует христианство. Но когда у перуанцев что-то случается, они бегут к шаманам.