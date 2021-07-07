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среда, 07 июля 2021 23:46

Целоваться советуют не только ради удовольствия, но и здоровья

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Целоваться советуют не только ради удовольствия, но и здоровья
Множество полезных процессов происходят при поцелуе, поэтому специалисты советуют не ограничивать себя и целоваться чаще. Фото: pixabay

Поцелуй придумали как один из способов показать чувства к любимому человеку, детей, друзей, родителей.

Оказалось, что поцелуи также имеют пользу для здоровья, пишет meta.ua

Множество полезных процессов происходят при поцелуе, поэтому специалисты советуют не ограничивать себя и целоваться чаще.

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Целуясь, зубная эмаль становится крепче, потому что слюна вырабатывается активнее. Это дает положительный эффект для зубов, потому что в слюне есть антибиотики, кальций и фосфор.

Страстные поцелуи ускоряют обмен веществ, поэтому способствуют похудению.

Во время поцелуя микробы партнера попадают в организм и он борется с ними, вырабатывая антитела. Поэтому иммунитет становится крепче.

Поцелуи делают человека красивее, потому что есть будто гимнастикой для мышц лица. Это позволяет предотвратить развитие морщин и замедляет старение.

В процессе поцелуя, организм вырабатывает гормоны счастья и не возникает стресс. Поцелуи дают ощущение безопасности, что особенно важно для детей.

6 июля в мире отмечают День поцелуев. Праздник возник в конце XIX в. в Великобритании. 21 год назад его официально утвердила Организация Объединенных Наций. Дата первого поцелуя неизвестна, ученые не сошлись во мнении, когда и почему появился. В 1990 году житель США за восемь часов успел поцеловать 8001 человека. Поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин;

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