Забор из евроштакетника монтируют без фундамента

- Вместо сломанной сетки огородил двор евроштакетником. Он похож на профлист, но редко у кого есть. Захотелось не отгораживаться от людей глухим забором. Жена хотела, чтобы выглядывали ее цветы, - рассказывает Юрий Полищук, 51 год, из города Сокиряны Черновицкой области.

Евроштакетник на рынке появился 2 года назад. Он не боится коррозии или влаги. Штакетник дает возможность территории проветриваться. Его делают из такого же металла, что и профнастил или металлочерепицу. Распространенные цвета - зеленый, коричневый, графит, бордовый и синий. Бывает под структуру дерева: матовый и глянцевый.

- Взял глянцевые решетки. Они дешевле матовых. У матового больше слоев краски и есть специальное напыление, которое защищает от выгорания цвета. Например, метровая глянцевая штакетина толщиной 0,45 сантиметра стоит 25 гривен, а матовая - 30 гривен.

Высота решетки под заказ от 0,6 до 2 м. Их можно прикрутить горизонтально - поперечно сложенным из кирпича столбам. Чтобы установить, сначала намечает место забора, натянув маяки. Затем вкапывает опорные столбы, которые могут быть из дерева, металла или бетона. Яму со столбом заливает цементом. Фундамент не нужен. К столбам крепит лаги и к ним шурупами прикручивает евроштакетник.