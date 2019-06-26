За час сепаратор прогоняет 100 литров молока

- В хозяйстве есть три коровы. Дневной удой - около 60 литров. Молоко перерабатываю на сметану и сыр. Ранее по старинке делала методом отстаивания. Кучу времени на то тратила. Года три назад приобрела сепаратор. Через полчаса прогоняю через него 40 литров молока. Из этого объема получаю чуть больше 3 литров сметаны. Аппарат у меня электрический, - рассказывает 56-летняя Валентина Пархоменко из села Ивановка Херсонской области.

- Электрический сепаратор может работать непрерывно в течение часа. За это время пропускает через себя 80-100 литров молока. В процессе сепарации оно очищается от загрязнений. Сливки скапливаются в центре чаши, а обезжиренное молоко - по краям, - говорит 34-летний Виталий Иванчук, продавец-консультант из Киева.

Из 6 л молока получается около 0,5 л сметаны. Количество исходного продукта зависит от консистенции. Ее можно регулировать. Для этого надо повернуть вентиль, который открывает и закрывает отверстие в чаше сепаратора.

- Для лучшего результата перед началом работы молоко следует подогреть до 35-40 градусов. Заливать его в сепаратор надо при вращении чаши.

Стоимость прибора зависит от того, электрический он или ручной. Также на цену влияет материал.

- Есть сепараторы металлические, а есть пластиковые. Первые долговечнее и надежнее. Однако пластиковые тоже немало служат. Главное - соблюдать правила эксплуатации.