Ветви новогодней елки должны легко гнуться

- Выбрать живую елку не просто, - говорит Ирина Мудрик, 48 лет, работает директором культурно-развлекательного комплекса в Днипре.

- Должна быть высокая и стройная, ветви должны тянуться вверх. Слишком широкое дерево - признак некачественного товара.

Ветви должны быть эластичные и легко гнуться. Если ломаются с сухим треском - дерево срубили полторы-две недели тому назад. Срез ствола должен быть чистым и светлым, без плесени и грибков. Имеет значение и его толщина. Выбирайте не менее 6 сантиметров.

При покупке следует несколько раз стукнуть деревцем о землю. Если иглы будут осыпаться - елка быстро потеряет их в теплом помещении. Хвоя должна быть насыщенного зеленого цвета.

- Прежде чем установить елку, ее ствол нужно на 8-10 сантиметров очистить от коры. Обстругать острым ножом и обмыть под струей холодной воды. Лучше поставить дерево в ведро с мокрым песком. И ежедневно увлажнять его.